Azonnali hatállyal menesztették az orosz légügyi felügyeleti hatóság egyik magas rangú vezetőjét, miután képtelen volt alkatrészeket szerezni a nyugati szankciók miatt borzasztó nehéz helyzetbe kerülő orosz légitársaságoknak. Valerij Kudinovnak kellett volna Kínával letárgyalnia a szállításokat, de sikertelenül járt, amit közzé is tett nyilvánosan – írja a Guardian című brit lap.

Ez utóbbit nem kellett volna, mert a Kreml szerint ez azt sugallja, hogy Kína elfordult Oroszországtól.

Fotó: ILYA NAYMUSHIN

A Roszaviatszia egyébként több országgal is tárgyal, Törökország és India került képbe azután, hogy Pekinggel nem sikerült megállapodni az alkatrészek szállításáról. A kirúgás hírét a Reutersnek is megerősítették több forrásból. A hírügynökségnek is a Kínát kritizáló kirohanásaival magyarázták Kudinov elküldését. Az orosz Kommerszant megszólaltatta a kirúgott hivatalnokot, aki megerősítette, hogy elbocsátották viselkedése miatt.

Az orosz légiközlekedés óriási bajban van, miután a nyugati szankciók megakadályozzák az alkatrészek és egyéb nélkülözhetetlen felszerelések beszerzését.