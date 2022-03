Az ENSZ "fenntartás nélkül" elítéli az ukrajnai polgári célpontok elleni orosz támadásokat - jelentette ki Rosemary DiCarlo, az ENSZ politikai ügyekért felelős főtitkárhelyettese a Biztonsági Tanács pénteki ülésén, amelyet Oroszország kérésére a biológiai fegyverek kérdésében hívtak össze.

"A háború a harmadik hetébe lép. és az orosz fegyveres erők folytatják offenzívájukat" - mondta DiCarlo, emlékeztetve több ukrán város ostromára, így a Mariupol ellen az utóbbi napokban végrehajtott támadásokra. "Polgári személyekre, kórházakra, iskolákra célozni megbocsáthatatlan, az ilyen tettek elkövetőit felelősségre kell vonni" - figyelmeztetett a főtitkárhelyettes.

Rosemary DiCarlo közölte: az ENSZ emberi jogi hivatala "szavahihető jelentéseket" kapott arról, hogy az orosz erők a nemzetközi humanitárius jog által tiltott kazettás lőszert vetnek be Ukrajnában.

Fotó: EMIN SANSAR

Az emberi jogi hivatal adatai szerint csütörtökig 564 polgári személy halt meg, és 982 sebesült meg Ukrajnában.

Szintén csütörtökig a WHO huszonhat, egészségügyi intézmények, dolgozók és mentők ellen elkövetett támadást ellenőrzött, közöttük a mariupoli gyermekkórház elleni támadást, amelynek tizenkét halálos áldozata és harmincnégy sebesültje volt - közölte DiCarlo.

A főtitkárhelyettes szerint már nem is lehetnének sürgősebbek a tárgyalások, hogy leállítsák a háborút Ukrajnában

Az ülésen Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-nagykövet megismételte azokat a vádakat, amelyek szerint az Egyesült Államok Ukrajnában ukrán együttműködéssel "30 biológiai laboratóriumot" működtet, amelyekben "pestissel, lépfenével és kolerával" kísérleteznek. A nagykövet figyelmeztetett, hogy az ezekben a laboratóriumokban lévő anyagok terroristák kezére kerülhetnek. Washington tagadja a vádat.

Nakamicu Izumi, az ENSZ leszerelési főképviselője a BT ülésén közölte, hogy az ENSZ-nek nincsen tudomása arról, hogy bármilyen vegyifegyverprogram folyna Ukrajnában, amely ratifikálta a vegyifegyver-tilalmi egyezményt is. Egy 2005-ben megkötött megállapodás értelmében a Pentagon segítséget nyújtott több ukrajnai egészségügyi intézménynek a veszélyes kórokozókkal szembeni biztonság javításában és a kutatáshoz szükséges technológia biztosításában. Ezeket az erőfeszítéseket más országok és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is támogatta.

Az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Linda Thomas-Greenfield kijelentette: Washingtont mélységesen aggasztja, hogy Oroszország ilyen "hamis állításokkal áll elő", hogy "előkészítse a talajt a saját biológiai és vegyi fegyvereinek bevetéséhez" Ukrajnában. Linda Thomas-Greenfield a tanács ülésén bizonyítékot ugyan nem említett, de kijelentette, volt már rá példa, hogy Oroszország hamisan vádolt meg olyasmivel más országokat, amit saját maga követett el.