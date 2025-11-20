Orbán Viktor Brüsszelbe küldte Szijjártó Pétert, hogy megállítsa az őrületet: „Válasszuk hát a józan eszünket”

„135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának” – fogalmazott Orbán Viktor csütörtök reggel a Facebookon.

Orbán Viktor Brüsszelbe küldte Szijjártó Pétert / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Azt is írta, hogy Ursula von der Leyennek egy gondja van, hogy a pénz nincs nála. Hozzátette, hogy van viszont három javaslat az asztalon:

Az első, hogy „a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk”.

A második lehetőség „egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd”.

A harmadik javaslat a befagyasztott „orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok”.

A magyar kormányfő szerint hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése vár az EU-ra, ha Von der Leyen terve megvalósul.

„Válasszuk hát a józan eszünket. Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére” – írta Orbán Viktor.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben azt mondta, hogy „Brüsszelben őrület van, hiába bukott le az ukrán háborús maffia, Von der Leyen mégis további 100 milliárd eurót akar küldeni Ukrajnába”.

A politikus úgy fogalmazott, hogy ki tudja, mire megy majd el magyar és az európai emberek pénze. „Ma azért megyünk Brüsszelbe, hogy ezt az őrületet megállítsuk. Magyar embereknek a pénze nem mehet Ukrajnába a háborús papír finanszírozására” – mondta Szijjártó.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Ursula von der Leyen felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna finanszírozási hiánya jelentős mértékű: a 2026-ra szükséges 103,2 milliárd eurós katonai szükségletek felét Ukrajna tudja finanszírozni, így 51,6 milliárd eurós hiány marad. Ezt a hiányt a partnereknek kell fedezniük, a szükséges makrofinanszírozási támogatáson felül.