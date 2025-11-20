Deviza
tűzszünet
Donald Trump
Ukrajna

Kijevre óriási riadalom szakadt, Donald Trump a hadseregre bízta az ukrajnai béketárgyalásokat és van más is

Amerikai katonai küldöttség tárgyal Kijevben. Moszkvát jobban érdekelheti az ukrajnai háború lezárásának katonai megoldása.
M. Cs.
2025.11.20., 09:44

Amerikai katonai küldöttség tárgyal Kijevben arról, hogyan fokozzák a nyomást Oroszországra, mert Donald Trump elnök változatlanul azt akarja elérni, hogy az év végéig lezáruljon az ukrajnai háború. A delegációt Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár vezeti, és tagja Randy George tábornok, a szárazföldi erők vezérkari főnöke, valamint Chris Donahue tábornok, az amerikai erők európai parancsnoka. Hirtelen elkezdtek olyan gyorsan peregni az események, hogy Kijevben kapkodják a fejüket. „Ukrajna megriadt” – ezzel kezdődik a The Kyiv Independent beszámolójának címe.

ukrajnai háború Dan Driscoll
Most Dan Driscoll tárgyal az ukrajnai háború lezárásáról / Fotó: NurPhoto via AFP

A Pentagon nem közölt részleteket a misszióról, de a Bloomberg megbízható forrásból származó értesülései szerint a Trump-adminisztráció új lehetőségeket keres az együttműködésre az ukrán erőkkel a csatatéren. A Fehér Ház közben ismét jelezte, hogy lát esélyt a béketárgyalásokra.

Azt a hatalmas változást is most jelentették be, hogy januárban távozik a posztjáról Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja, Kijev legfontosabb washingtoni szószólója és támogatója, és szivárognak ki a részletek az új amerikai béketervről is.

A hadsereg bevonása az ukrajnai háború megoldása?

A The Wall Street Journal értesülése szerint a Fehér Ház arra számít, hogy Moszkva jobban érdeklődhet a hadsereg által közvetített tárgyalások iránt. Driscoll pedig a tervek szerint 

a kijevi egyeztetések után orosz illetékesekkel is tárgyalóasztalhoz ül majd.

Trump másik különmegbízottja, Steve Witkoff utalt rá, hogy a készülő 28 pontos terv hasonló lehet, mint a gázai, de gyorsan törölte az erre utaló bejegyzést a közösségi oldaláról.

Zelenszkij korrupciós botrány
Az új amerikai béketerv tárgyalásaiba eddig nem vonták be Volodimir Zelenszkijt és ukrán illetékeseket / Fotó: AFP

Ukrán illetékeseket és az európai szövetségeseket eddig nem vontak be az új béketerv tárgyalásaiba, és utóbbiak eléggé szkeptikusak a sikert illetően, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök már többször engedett látszatra a nyomásnak, majd visszatáncolt. Arra számítanak, hogy ez történik most is a Lukoil és a Rosznyefty ellen már bevezetett és az ígért még szigorúbb szankciók miatt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mindenesetre nem számít áttörésre, szerinte semmi új nem történt a két elnök alaszkai csúcstalálkozója óta. 

Moszkva semmi jelét nem adja annak, hogy kész lenne a kompromisszumra, és lemondani a megszerzett területekről,

 sőt, az egész Donyeck régiót akarja, mielőtt tűzszünetet kötne.

Részletekről senki sem beszél

A kijevi tárgyalásokról egyelőre annyit tudni az amerikai hadsereg szóvivőjének közleményéből, hogy a delegáció megérkezett. A BBC megjegyezte, hogy az államtitkár és George tábornok a legmagasabb rangú katonai illetékes, aki az ukrán fővárosban járt Trump januári beiktatása óta, és szerdán már találkoztak is Denisz Smihal ukrán védelmi miniszterrel.

Russia launches massive drone attack on Kharkiv
Moszkva nem hajlandó feladni a megszerzett területeket / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem bocsátkozott részletekbe Smihal sem az X közösségi oldalra írt bejegyzésében. „A Zelenszkij elnök és Trump elnök által elért történelmi védelmi megállapodások végrehajtásának következő lépéseire összpontosítottunk” – írta.

Emellett megköszönte Washingtonnak azt is, hogy „jóváhagyást adott a Patriot légvédelmi rendszerhez kapcsolódó, körülbelül 105 millió dollár értékű támogatási csomagért”.

Korábban egy ukrán tisztviselő a CBS-nek azt mondta, hogy a tárgyalások a helyszíni katonai helyzetre, valamint egy esetleges tűzszünet terveire fognak összpontosítani.

 

