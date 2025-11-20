Kijevre óriási riadalom szakadt, Donald Trump a hadseregre bízta az ukrajnai béketárgyalásokat és van más is

Amerikai katonai küldöttség tárgyal Kijevben arról, hogyan fokozzák a nyomást Oroszországra, mert Donald Trump elnök változatlanul azt akarja elérni, hogy az év végéig lezáruljon az ukrajnai háború. A delegációt Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár vezeti, és tagja Randy George tábornok, a szárazföldi erők vezérkari főnöke, valamint Chris Donahue tábornok, az amerikai erők európai parancsnoka. Hirtelen elkezdtek olyan gyorsan peregni az események, hogy Kijevben kapkodják a fejüket. „Ukrajna megriadt” – ezzel kezdődik a The Kyiv Independent beszámolójának címe.

Most Dan Driscoll tárgyal az ukrajnai háború lezárásáról / Fotó: NurPhoto via AFP

A Pentagon nem közölt részleteket a misszióról, de a Bloomberg megbízható forrásból származó értesülései szerint a Trump-adminisztráció új lehetőségeket keres az együttműködésre az ukrán erőkkel a csatatéren. A Fehér Ház közben ismét jelezte, hogy lát esélyt a béketárgyalásokra.

Azt a hatalmas változást is most jelentették be, hogy januárban távozik a posztjáról Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja, Kijev legfontosabb washingtoni szószólója és támogatója, és szivárognak ki a részletek az új amerikai béketervről is.

A hadsereg bevonása az ukrajnai háború megoldása?

A The Wall Street Journal értesülése szerint a Fehér Ház arra számít, hogy Moszkva jobban érdeklődhet a hadsereg által közvetített tárgyalások iránt. Driscoll pedig a tervek szerint

a kijevi egyeztetések után orosz illetékesekkel is tárgyalóasztalhoz ül majd.

Trump másik különmegbízottja, Steve Witkoff utalt rá, hogy a készülő 28 pontos terv hasonló lehet, mint a gázai, de gyorsan törölte az erre utaló bejegyzést a közösségi oldaláról.

Az új amerikai béketerv tárgyalásaiba eddig nem vonták be Volodimir Zelenszkijt és ukrán illetékeseket / Fotó: AFP

Ukrán illetékeseket és az európai szövetségeseket eddig nem vontak be az új béketerv tárgyalásaiba, és utóbbiak eléggé szkeptikusak a sikert illetően, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök már többször engedett látszatra a nyomásnak, majd visszatáncolt. Arra számítanak, hogy ez történik most is a Lukoil és a Rosznyefty ellen már bevezetett és az ígért még szigorúbb szankciók miatt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mindenesetre nem számít áttörésre, szerinte semmi új nem történt a két elnök alaszkai csúcstalálkozója óta.

Moszkva semmi jelét nem adja annak, hogy kész lenne a kompromisszumra, és lemondani a megszerzett területekről,

sőt, az egész Donyeck régiót akarja, mielőtt tűzszünetet kötne.