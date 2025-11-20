Deviza
A NAV hívta fel rá a figyelmet: lehet úgy dolgozni Magyarországon, hogy csak az szja-t kell befizetni és nincs más adó a fizetésen – itt vannak a részletek

A nyugdíj melletti munkavégzés ma már kifejezetten előnyös anyagilag mind a dolgozók, mind a munkáltatók számára. A saját jogú nyugdíjasoknak csak személyi jövedelemadót kell fizetniük, míg a munkáltatók teljes járulékmentességet élveznek – hívta fel a figyelmet a NAV. A kedvezményeknek köszönhetően mindkét fél jelentős összegeket takaríthat meg.
2025.11.20, 07:23
Frissítve: 2025.11.20, 08:43

A nyugdíj melletti munkavégzés ma már nemcsak egy rugalmas munkerőpiaci megoldás, hanem anyagilag is kifejezetten megéri foglalkoztatottnak és foglalkoztatónak egyaránt. A nyugdíj melletti munkára vonatkozó kedvező szabályok a munkavállaló és a munkáltató számára is előnyös feltételeket teremtenek: a nyugdíjasnak kevesebb levonással kell számolnia, és munkáltatója is alacsonyabb bérköltséggel foglalkoztathatja – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.

nav nyugdíjas, nyugdíjasok, Dortmund, Németország
A saját jogú nyugdíjasoknak csak személyi jövedelemadót kell fizetniük, míg a munkáltatók teljes járulékmentességet élveznek – hívta fel a figyelmet a NAV / Fotó: Shutterstock

A nyugdíjas foglalkoztatottak, munkavállalók kedvezőbben adóznak a NAV tájékoztatója szerint. A saját jogú nyugdíjasok jövedelmük után, függetlenül attól, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak, nem fizetnek tb-járulékot.

De nem csak a nyugdíjas munkavállalóra (megbízottra) vonatkoznak a könnyítések: a munkáltató sem fizet szochót a nyugdíjas munkaviszonyból, megbízási jogviszonyból származó jövedelme után.

Ennek a gyakorlatban az az eredménye, hogy a munkavállalónál és a munkáltatónál is több pénz marad, a nyugdíjas jövedelméből a 15 százalékos személyi jövedelemadón kívül nem kell levonni semmit, és a munkáltató is jóval olcsóbban foglalkoztathat tapasztalt, nyugdíjas szakembert. Érdemes tisztában lenni a kedvezményekkel, mert mindkét oldalon jelentős költség takarítható meg ebben a felállásban.

Kiderült, mikor érkezik a teljes, 14. havi nyugdíj – több millió honfitársunk örülhet

„A kormány nevében benyújtom az egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot” – derült ki az Országgyűlés honlapján hétfő délelőtt megjelent, Semjén Zsolt által jegyzett törvényjavaslatból.

A tizennegyedik havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát. A tizennegyedik havi nyugdíjhoz hasonló módon kapnak tizennegyedik havi ellátást a nyugdíjszerű ellátásokban részesülő személyek. A tizennegyedik havi ellátásról kormányrendelet rendelkezik.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen árult el részleteket a 14. havi nyugdíj kifizetéséről. Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas a 13. és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének köszönhetően.

Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány – jelentette be a miniszter.

