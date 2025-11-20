Bitcoin: hihetetlen lejtmenetben a legnagyobb kriptodeviza, már a 90 ezer dollár jelenti a mentsvárat - az okok egyértelműek, a kilátások rosszak
Több mint fél éve nem látott mélységekben próbál magára találni a bitcoin, az egyes számú kriptodeviza az októberi történelmi csúcsáról már több mint 30 százalékot szakadt az elmúlt másfél hónapban, a napokban pedig már az sem tűnik kizártnak, hogy a 110, majd a 100 ezres lélektani határ után a 90 ezres szintet is tartósan letöri a kurzus.
A 90 ezer dolláros szint egyelőre megfogta a bitcoint
A bitcoin kedd reggel néhány órára már benézett a 89 500 dolláros árfolyamszint környékére, onnan viszont relatíve gyorsan vissza tudta hódítani a 90 ezres sávot, de számottevően nem tudott tovább emelkedni, a 92 ezres ellenállás túlzottan erősnek bizonyult, és ismét lefelé fordította a token menetét.
Váratlanul gyenge időszakát éli a bitcoin
A bitcoin elmúlt hetekben mutatott gyenge formája sokak számára meglepő lehet, hiszen az év első felében mindenki azt várta, hogy a Trump-kormányzat kimondottan kriptobarát politikája tartósan fellendítheti majd az alternatív devizákat, így az idei év egyik legjobb vétele a bitcoin és kettes számú társa, az ether lesz. A várakozás eleinte be is jött, de ahogy az ősz közepén lassan, de biztosan romlani kezdett a nemzetközi befektetői hangulat, és 20, valamint a fölé emelkedett a VIX index, a széljárás változásának a bitcoin azonnal áldozatul is esett. És ahogy már megszokhattuk, ha a bitcoin megindul, akkor a szélesebb piaccal egy irányba, de annál sokkal nagyobb lendülettel halad – most is pontosan ez történt:
- míg az amerikai részvénypiac a csúcsról 5-7 százalékot esett mindössze,
- addig a bitcoin 30 százalékot szakadt,
- a magyar tőzsde pedig jelentősen erősödni is tudott.
A bitcoin azzal, hogy a 90 ezres szint környékére süllyedt, visszaadta minden 2025-ös nyereségét, sőt, a jelenlegi szintek mellett már 6 százalékos mínuszt tudhatnak magukénak azok a befektetők, akik január elején vásároltak be a tokenből.
Mi áll a bitcoin szenvedése mögött?
A bitcointól már megszokhattuk, hogy bizonytalan nemzetközi hangulatban alulteljesíti a tágabb piacot, és ez most sincs másként. A token vesszőfutása az amerikai kormányzati leállás vártnál sokkal hosszabb elhúzódásával párhuzamosan vált egyre intenzívebbé, az ugyanis többek közt akadályozta a kulcsfontosságú makroadatok megjelenését, ami megnehezítette a befektetők számára a gazdaság lendületének felmérését, továbbá alapvető bizonytalanságot szült a befektetőkben, ami profitjaik realizálásra ösztökélte őket, eladói nyomás alá helyezve ezzel a tokent, és kirántva árfolyama alól a szőnyeget.
A bitcoin számára az sem biztató előjel, hogy a Fed decemberi kamatvágása, amelyet korábban a piac már szinte biztosra árazott (vagy legalábbis szeretett volna annak betudni), a friss makroadatok tükrében megkérdőjeleződött, miután a monetáris tanács több tagja is a kamattartás mellett foglalt állást különböző interjúkban. Ez a bitcoinnak azért rossz jel, mert a relatíve restriktív monetáris politika visszafogja a befektetői kockázatvállalási kedvet az állampapírok hozamának magasan tartásán keresztül, így a bitcoin nem jut akkora friss tőkéhez, mint alacsony kamatkörnyezetben, ez pedig az árfolyamára is kihathat.
És még az ETF-ektől sem számíthat mentőövre a bitcoin
A korábban hatalmas felértékelődést hozó ETF-ekből az elmúlt napokban rekordtempóban menekítik kifelé a pénzüket a befektetők: a tavaly januárban debütáló tőzsdén kereskedett alapok egy hete minden egyes nap nettó kiáramlást élnek meg kezelt tőkéjükből, a BlackRock IBIT névre hallgató alapja pedig, mely korábban gyakorlatilag minden létező pozitív ETF-rekordot megdöntött, most az ellentétes végére került a hintának,
- kedden 523 millió dollárnyi tőke áramlott ki belőle,
- és ezzel ötnaposra nyúlt a negatív szériája e téren – erre még soha korábban nem volt példa az IBIT történetében.
De nem csak a BlackRock alapja szenved, a 12 amerikai bitcoin-ETF együttesen több mint 3 milliárd dollárt vesztett kezelt tőkéjéből november szűk három hetében, igaz, ebből 2 milliárd magához az IBIT-hez köthető.
A befektetők pedig nem úgy tűnik, mintha hirtelen trendváltozásra számítanának: a Bloomberg adatai szerint lendületesen nő a kereslet az olyan opciók iránt, amelyek
a bitcoin még az idén 80 ezer dollárig való szakadása esetén nyújtanának védelmet a befektetők számára,
a lejtmenetnek, elképzelhető, még a jelenlegi 90 ezres árfolyamszintnél is lejjebb lesz csak vége.