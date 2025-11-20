Kiterítette lapjait az egyik legnagyobb hazai bank: itt vannak az MBH friss eredményei - nem akadt meg a növekedési trend

Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6217,1 milliárd forintot tett ki 2025 harmadik negyedévének végén, ami 4,6 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A lakossági szegmens bruttó hitelállománya 2505,8 milliárd forint, ami éves összevetésben 8,4 százalékos növekedés. A lakáshitelek állománya egy év alatt 156,5 milliárd forinttal, negyedév alatt 20 milliárd forinttal emelkedett, így elérte az 1475,4 milliárd forintot – derült ki a hazai nagybank friss jelentéséből, amely csütörtök reggel került fel a BÉT oldalára.

A betét- és a hitelállomány is bővül az MBH Banknál / Fotó: Kallus György

A bruttó vállalati hitelállomány 3005,0 milliárd forintot tett ki, amely az előző évhez képest 1,8 százalékos bővülést tükröz. A vállalati szegmensben a bank továbbra is meghatározó szereplő: a corporate üzletág eredményességét erősítette, hogy a bank 2025 harmadik negyedévében a faktoring és trade finance területeken közel kétszer akkora portfóliót kezelt, mint az előző év azonos időszakában, és több mutató alapján már piacvezetőnek számít.

Az ügyfélbetét-állomány 7909,9 milliárd forint volt szeptember végén, 4,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt.

A lakossági betétállomány 3095,0 milliárd forintot tett ki, a vállalati betétek állománya pedig 4545,8 milliárd forint volt a negyedév végén. A lízingállomány szintén emelkedett: éves alapon 6,8 százalékos, míg negyedéves összevetésben 3 százalékos növekedést követően 620,4 milliárd forintos volumennel zárja a harmadik negyedévet a bank ebben a szegmensben.

Emellett 2025 harmadik negyedévében az MBH Bank teljes agrárgazdasági hitelállománya számottevően, mintegy 7 százalékkal nőtt, az ágazatra jellemző szezonális mintázatot kiszűrő 12 havi bővülés pedig elérte a 10 százalékot. A növekedés a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart egyaránt érintette, de legnagyobb mértékben az egyéb agribusiness ágazatoknak – terménykereskedők, inputanyag-kereskedők, integrátorok – volt köszönhető.

Kiemelhető a faktoringállomány jelentős és folyamatos bővülése, amelyen belül a normatív támogatások előfinanszírozása az év első kilenc hónapjában 50 százalékot meghaladó mértékben nőtt. A harmadik negyedévben továbbá több mint 40 milliárd forinttal, éves összevetésben pedig csaknem 60 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány.