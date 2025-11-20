Kiterítette lapjait az egyik legnagyobb hazai bank: itt vannak az MBH friss eredményei - nem akadt meg a növekedési trend
Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6217,1 milliárd forintot tett ki 2025 harmadik negyedévének végén, ami 4,6 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A lakossági szegmens bruttó hitelállománya 2505,8 milliárd forint, ami éves összevetésben 8,4 százalékos növekedés. A lakáshitelek állománya egy év alatt 156,5 milliárd forinttal, negyedév alatt 20 milliárd forinttal emelkedett, így elérte az 1475,4 milliárd forintot – derült ki a hazai nagybank friss jelentéséből, amely csütörtök reggel került fel a BÉT oldalára.
A betét- és a hitelállomány is bővül az MBH Banknál
A bruttó vállalati hitelállomány 3005,0 milliárd forintot tett ki, amely az előző évhez képest 1,8 százalékos bővülést tükröz. A vállalati szegmensben a bank továbbra is meghatározó szereplő: a corporate üzletág eredményességét erősítette, hogy a bank 2025 harmadik negyedévében a faktoring és trade finance területeken közel kétszer akkora portfóliót kezelt, mint az előző év azonos időszakában, és több mutató alapján már piacvezetőnek számít.
Az ügyfélbetét-állomány 7909,9 milliárd forint volt szeptember végén, 4,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt.
A lakossági betétállomány 3095,0 milliárd forintot tett ki, a vállalati betétek állománya pedig 4545,8 milliárd forint volt a negyedév végén. A lízingállomány szintén emelkedett: éves alapon 6,8 százalékos, míg negyedéves összevetésben 3 százalékos növekedést követően 620,4 milliárd forintos volumennel zárja a harmadik negyedévet a bank ebben a szegmensben.
Emellett 2025 harmadik negyedévében az MBH Bank teljes agrárgazdasági hitelállománya számottevően, mintegy 7 százalékkal nőtt, az ágazatra jellemző szezonális mintázatot kiszűrő 12 havi bővülés pedig elérte a 10 százalékot. A növekedés a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart egyaránt érintette, de legnagyobb mértékben az egyéb agribusiness ágazatoknak – terménykereskedők, inputanyag-kereskedők, integrátorok – volt köszönhető.
Kiemelhető a faktoringállomány jelentős és folyamatos bővülése, amelyen belül a normatív támogatások előfinanszírozása az év első kilenc hónapjában 50 százalékot meghaladó mértékben nőtt. A harmadik negyedévben továbbá több mint 40 milliárd forinttal, éves összevetésben pedig csaknem 60 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány.
Tovább erősödött az MBH Bank tőkehelyzete
A bankcsoport az idei év első kilenc hónapjában több mint 184,3 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 18,1 százalék. A bankcsoport 43,2 milliárd forint összegű bank- és extraprofitadó-korrekciót számolt el az év első kilenc hónapjában.
- Az MBH Bank mérlegfőösszege 12 280,5 milliárd forintot tett ki a negyedév végén.
- Az MBH Bank saját tőkéje 1207,3 milliárd forint,
- a tőkemegfelelési mutatója pedig 22,1 százalék, továbbra is jócskán meghaladva a szabályozói elvárásokat.
„Az elmúlt hónapokban egyszerre fejlesztettük rendszereinket és erősítettük piaci pozícióinkat. A bankcsoport idei teljesítménye egyértelműen megmutatja, hogy készen állunk a következő növekedési fázisra. Továbbra is olyan bankot építünk, amely stabil, innovatív és ügyfelei számára valódi értéket teremt” – mondta az eredmények kapcsán dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.
Termékfejlesztés és támogatott hitelek erősítették a negyedév teljesítményét
A harmadik negyedév egyik legfontosabb termékfejlesztése az MBH TRIPLA volt, amely kedvezményes mobilinternet-, streaming- és mesterségesintelligencia-előfizetést is nyújt az új számlanyitók számára. Emellett 2025. szeptember 1-jén elindult az Otthon Start program, amelynek keretében az MBH Bank a kezdetektől fogva elérhetővé tette a kamattámogatott lakáshitelt, amelyhez további kamatkedvezményeket és egyéb promóciókat is kínált.
„A harmadik negyedév számai tovább erősítik azt a képet, hogy a bankcsoport stabilan és kiszámíthatóan teljesít a kihívásokkal teli gazdasági környezetben is: a tőkehelyzetünk erős, hitelezési aktivitásunk stabil, jövedelmezőségünk pedig továbbra is magas” – mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
Bővíti palettáját az MBH, többségi tulajdont szerez az Otthon Centrumban
Az elmúlt napok egyik legérdekesebb híre a hazai tőkepiacon az MBH friss bejelentése volt, miszerint a nagybank most 80, három év múlva pedig további 20 százalékos részesedést szerez az egyik legismertebb hazai ingatlanközvetítő cégben, az Otthon Centrumban. Az MBH Bank az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t a Biggeorge Holding leányvállalatától vásárolja meg.
A többlépcsős ügylet keretében az MBH Bank a szükséges engedélyek megszerzését követően először a vállalat 80 százalékos tulajdoni hányadát, majd – várhatóan 2028-ban, a vonatkozó feltételek fennállása esetén – a fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét vásárolja meg. A lengyel leányvállalatot nem érinti a tranzakció. Az adásvételi szerződés megkötését független szakértők által támogatott átvilágítási folyamatok előzték meg, a tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásával zárható le.