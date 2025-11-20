Most van bajban Zelenszkij: Amerika leszedi a pályáról az egyik legfontosabb szövetségesét, aki eddig megvédte Trumptól - bele kell törődnie, hogy az oroszoké lesz Ukrajna egy része

Az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg januárban távozik a kormányzatból – árulta el a Reutersnek négy forrás. Távozása egyúttal azt is jelenti, hogy az ukrán ügyek egyik legfontosabb szószólója hagyja el a Trump-adminisztrációt.

Zelenszkij bajban van: Amerika leszedi a pályáról az egyik legfontosabb szövetségesét Keith Kellogg és Volodimir Zelenszkij / Fotó: MAXYM MARUSENKO / Nur Photo / AFP

A különleges elnöki megbízotti poszt ideiglenes kinevezés, és elvileg a szenátusnak kellene megerősítenie az ilyen küldötteket ahhoz, hogy 360 napnál tovább a helyükön maradjanak. Kellogg jelezte, hogy a január természetes időpont a távozásra a hatályos jogszabályok miatt – tették hozzá a névtelenséget kérő források.

Távozása rossz hír lesz Ukrajna számára. A nyugalmazott altábornagyot az európai diplomaták olyan tisztségviselőként tartották számon, aki együttérzően figyel Ukrajna helyzetére.

A tábornok egyik sikere az volt, hogy közreműködött több tucat olyan túsz szabadon bocsátásában, akiket az belarusz vezető, Aljakszandr Lukasenka tartott fogva – cserébe korlátozott szankciók enyhítéséért.

A források szerint Kellogg továbbra is jó kapcsolatot ápol Trumppal, ugyanakkor feltűnően hiányzott az októberi Zelenszkij-találkozóról, amit egyes szövetségesei a kormányzaton belüli belharcoknak tulajdonítottak.

Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök más rossz hírt is kapott az amerikaiaktól a héten. Kijevnek el kell fogadnia egy amerikai tervezetű keretrendszert az oroszokkal való háború lezárására. A javaslat területek és bizonyos fegyverek átadását tartalmazza. A tervezet szerint csökkentenék az ukrán fegyveres erők létszámát is. Ezek a pontok komoly visszalépést jelentenének Ukrajna számára.

Ezt a kerettervet az Egyesült Államok békemissziókért felelős különmegbízottja, Steve Witkoff dolgozta ki, és a hírügynökség szerint nem úgy tűnik, hogy Kellogg részt vett volna az elkészítésében.

Kellogg ugyanis a Trump-kormány több tisztségviselőjénél is erőteljesebben ítélte el az orosz támadásokat az ukrán civil infrastruktúra ellen. Időnként összeütközésbe is került Witkoff-fal, aki többször visszhangozta Vlagyimir Putyin egyes narratíváit, és régóta egy Ukrajna számára kedvezőtlen területi csere mellett érvelt egy hosszú távú békedeal részeként.

Egyelőre nem világos, hogy ki lép Kellogg helyére, ha egyáltalán bárki.

Az Egyesült Államok még nem nevezett ki szenátusi megerősítéssel rendelkező nagykövetet Ukrajnába. Julie Fisher karrierdiplomatát májusban nevezték ki az amerikai nagykövetség ügyvivőjévé Kijevben.