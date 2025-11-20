Ursula von der Leyen teljesen elszabadult: hivatalos papír bizonyítja, hogyan venné el Brüsszel az uniós országok pénzét, hogy Ukrajna ne menjen csődbe – most bárki elolvashatja

A dokumentumban gyors megállapodást sürget Ukrajna jövő évi és 2027-es költségvetési hiányának finanszírozásáról – írta az Index szerdán a Politico birtokába jutott dokumentum alapján. Ursula von der Leyen felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna finanszírozási hiánya jelentős mértékű: a 2026-ra szükséges 103,2 milliárd eurós katonai szükségletek felét Ukrajna tudja finanszírozni, így 51,6 milliárd eurós hiány marad. Ezt a hiányt a partnereknek kell fedezniük, a szükséges makrofinanszírozási támogatáson felül.

Finanszírozás: Ukrajna további támogatására szólít fel Ursula von der Leyen / Fotó: NurPhoto via AFP

Az IMF előrejelzései szerint, amelyek a háború 2026 végére történő befejezését feltételezik, és figyelembe véve az ukrán hatóságok katonai támogatásra vonatkozó előrejelzéseit, a 2026–2027-es időszakra vonatkozó becsült fennmaradó szükségletek összesen 135,7 milliárd eurót tesznek ki.

Ezen összegek a már megígért hivatalos támogatáson – 24,8 milliárd euró 2026-ra és 7,8 milliárd euró 2027-re – felül értendők – fűzte hozzá.

A bizottság elnöke felvázolta a főbb lehetőségeket Ukrajna további pénzügyi támogatására: a tagállamok által támogatások formájában finanszírozott támogatás, az EU által a pénzügyi piacokon felvett hitelből finanszírozott, korlátozott visszkereseti jogú hitel, vagy a befagyasztott eszközök pénzeszközegyenlegéhez kötött, korlátozott visszkereseti jogú hitel.

Véleménye szerint a szükséges pénzügyi támogatás nyújtásának legközvetlenebb módja az lenne, ha a tagállamok önkéntes kétoldalú hozzájárulásokat (azaz támogatásokat) nyújtanának az Európai Uniónak,

a tagállamok által nemzeti eljárásaiknak megfelelően jóváhagyandó hozzájárulási megállapodások alapján. Az EU ezután megfelelő feltételek mellett vissza nem térítendő támogatást nyújtana Ukrajnának.

Ez az opció nem jár új közös kötelezettségekkel, és nem igényel további garanciákat vagy kártalanításokat, de közvetlenül hatással van a tagállamok költségvetésére – jelezte Ursula von der Leyen.

A korlátozott visszkereseti joggal rendelkező hitelről azt írta, hogy ez nem támaszkodik a tagállamok támogatásaira, és nem növeli Ukrajna adósság-fenntarthatósági problémáit, bár a kölcsönt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszországtól kártérítést kap az okozott károkért.