Ursula von der Leyen teljesen elszabadult: hivatalos papír bizonyítja, hogyan venné el Brüsszel az uniós országok pénzét, hogy Ukrajna ne menjen csődbe – most bárki elolvashatja
A dokumentumban gyors megállapodást sürget Ukrajna jövő évi és 2027-es költségvetési hiányának finanszírozásáról – írta az Index szerdán a Politico birtokába jutott dokumentum alapján. Ursula von der Leyen felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna finanszírozási hiánya jelentős mértékű: a 2026-ra szükséges 103,2 milliárd eurós katonai szükségletek felét Ukrajna tudja finanszírozni, így 51,6 milliárd eurós hiány marad. Ezt a hiányt a partnereknek kell fedezniük, a szükséges makrofinanszírozási támogatáson felül.
Az IMF előrejelzései szerint, amelyek a háború 2026 végére történő befejezését feltételezik, és figyelembe véve az ukrán hatóságok katonai támogatásra vonatkozó előrejelzéseit, a 2026–2027-es időszakra vonatkozó becsült fennmaradó szükségletek összesen 135,7 milliárd eurót tesznek ki.
Ezen összegek a már megígért hivatalos támogatáson – 24,8 milliárd euró 2026-ra és 7,8 milliárd euró 2027-re – felül értendők – fűzte hozzá.
A bizottság elnöke felvázolta a főbb lehetőségeket Ukrajna további pénzügyi támogatására: a tagállamok által támogatások formájában finanszírozott támogatás, az EU által a pénzügyi piacokon felvett hitelből finanszírozott, korlátozott visszkereseti jogú hitel, vagy a befagyasztott eszközök pénzeszközegyenlegéhez kötött, korlátozott visszkereseti jogú hitel.
Véleménye szerint a szükséges pénzügyi támogatás nyújtásának legközvetlenebb módja az lenne, ha a tagállamok önkéntes kétoldalú hozzájárulásokat (azaz támogatásokat) nyújtanának az Európai Uniónak,
a tagállamok által nemzeti eljárásaiknak megfelelően jóváhagyandó hozzájárulási megállapodások alapján. Az EU ezután megfelelő feltételek mellett vissza nem térítendő támogatást nyújtana Ukrajnának.
Ez az opció nem jár új közös kötelezettségekkel, és nem igényel további garanciákat vagy kártalanításokat, de közvetlenül hatással van a tagállamok költségvetésére – jelezte Ursula von der Leyen.
A korlátozott visszkereseti joggal rendelkező hitelről azt írta, hogy ez nem támaszkodik a tagállamok támogatásaira, és nem növeli Ukrajna adósság-fenntarthatósági problémáit, bár a kölcsönt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszországtól kártérítést kap az okozott károkért.
A kártérítési kölcsönnel szemben az lenne a fő különbség, hogy nem a befagyasztott orosz eszközöket birtokló pénzügyi intézmények készpénzállományából származna – jegyezte meg.
Több lehetőség van
A hitel felvételének támogatásához a tagállamoknak jogilag kötelező erejű, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és igényelhető garanciákat kellene nyújtaniuk, amelyeket a tagállamok között a GNI-kulcs szerint osztanának el, hogy fedezzék azt az esetet, ha a hitelt Ukrajna visszafizetésének elmaradása esetén a befektetőknek kell visszafizetniük – fogalmazott Ursula von der Leyen, aki alternatívaként egy speciális célú társaság (SPV) létrehozását javasolta, amely piaci hitelt vehetne fel, és támogatást nyújthatna Ukrajnának, és amelyhez a tagállamoktól szintén garanciákra és a költségeket fedező összegű befizetett és lehívható tőkére lenne szükség.
Harmadik lehetőségként
az EU hitelt nyújt Ukrajnának, amelyet a befagyasztott eszközökből származó pénzből finanszíroznak. A hitelt Ukrajna csak akkor fizetné vissza, ha kártérítést kapna az okozott károkért Oroszországtól.
Ez nem igényel közvetlen uniós hitelfelvételt a tőkepiacokról. A finanszírozáshoz az Európai Unió kötelező, testre szabott adósságszerződést kötne a tagállamokban befagyasztott orosz eszközöket kezelő központi értékpapírletéti intézményekkel, nulla kamattal – vázolta fel a bizottsági elnök.
Annak biztosítására, hogy ezt az EU mindig képes legyen visszafizetni a központi értékpapírletéti intézeteknek és pénzügyi intézeteknek anélkül, hogy Ukrajnától bármilyen kompenzációs kifizetést kapna, a tagállamok jogilag kötelező erejű, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és igény szerinti garanciákat nyújtanának az EU-nak, a GNI-kulcs alapján – részletezte Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy a három opció nem zárja ki egymást: kombinálhatók vagy egymást követő módon is alkalmazhatók, feltéve, hogy megfelelnek a fő kritériumoknak (szükséges gyorsaság, kedvezményesség és méret), amelyek elengedhetetlenek Ukrajna háborús erőfeszítéseinek támogatásához és az állam működőképességének fenntartásához a következő években.
Orbán Viktor hamar válaszolt
Orbán Viktor vészjósló üzenetet küldött szerda kora reggel, ez nagyon nem fog tetszeni Ursula von der Leyennek: „Magyarország válaszára nem kell sokat várni.” A bizottság elnök asszonya nem kevesebbet kér, mint két év alatt még további 135 milliárd eurót. Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65 százaléka, az összes magyar nyugdíjas hétévnyi nyugdíja, az EU éves költségvetésének közel háromnegyede – írja Orbán Viktor a Facebookon. Csillagászati összeg, amely ma nem létezik. Nincs.
A brüsszeli varázsszer megint a közös európai hitel lenne.
Hogy még az unokáink is nyögjék az orosz–ukrán háborút. Ehhez kérnek hozzájárulást tőlünk, magyaroktól. Egy olyan országtól, amelyet napi egymillió euróra büntetnek, mert nem engedjük be a migránsokat. Egy olyan országtól, amelyet pénzügyileg büntetnek azért, mert saját álláspontja van a háború és a gender ügyében.