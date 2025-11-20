Deviza
EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.33 +0.06% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22% EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.33 +0.06% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,824.13 -0.69% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,048 -1.71% OTP32,370 +0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS485 -2.47% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,236.92 -1.01% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,289.53 -1.45% BUX106,824.13 -0.69% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,048 -1.71% OTP32,370 +0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS485 -2.47% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,236.92 -1.01% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,289.53 -1.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
OTP
Nvidia
Mol

Megnyugtatta a piacokat az Nvidia – az OTP és a Mol is kilőtt a tőzsderajtkor, a forint erősödése megtorpant

Félszázalékos erősödéssel nyitott a BUX, az OTP és a Mol is kilőtt a rajtnál, a forint viszont visszább vett az előző napok nagy menetelése után. Az Nvidia tegnap esti erős gyorsjelentése megnyugtatta az AI-lufi miatt aggódó befektetőket.
K. T.
2025.11.20, 09:07
Frissítve: 2025.11.20, 19:05

Megkönnyebbülést hozott a piacokra az Nvidia szerda késő esti jelentése, melyben a várakozásokat felülmúló teljesítményről számolt be a csipgyártó, eloszlatva, de legalábbis enyhítve az AI piaci buboréktól való befektetői félelmeket. A társaság részvényei 5 százalékkal drágultak a tengerentúli tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben, magával húzva az egész technológiai szektort és a nagy amerikai részvényindexeket is.

Nvidia, tőzsde, BUX, forint
Az Nvida erős eredményére reagálnak a tőzsdék, 0,5 százalékkal pattant fel a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Európában és a pesti tőzsdén is pozitív hangulatban indult a csütörtöki kereskedés. A BUX 0,5 százalékkal 107 720 pontig lőtt ki a nyitáskor.

A hazai blue chipek közül 

  • az OTP árfolyama 0,7 százalékkal 32 430 forintra drágult,
  • a Mol papírjai 0,8 százalékos emelkedéssel 3102 forintra ugrottak,
  • a Richter kurzusa 0,3 százalékkal 9725 forintra erősödött,
  • a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 1722 forintra emelkedett.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint kiengedett kissé az elmúlt napok jelentős erősödését követően, amely során másfél éves csúcsra ért a kurzus az euróval szemben. Csütörtök reggel 0,15 százalékkal korrigált a hazai fizetőeszköz, egy euróért így 382,1 forintot kérnek a pesti tőzsdenyitáskor. 

A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam 331,7 forintig szaladt fel ezzel.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Kora délután a szeptemberi amerikai munkaerőpiaci adatokat publikálja az Egyesült Államok statisztikai hivatala, ami a tőzsdéken és a dollár piacán is hozhat mozgásokat. Euópából fogyasztói hangulatindex érkezik makd, a befektetők mindezek mellett az orosz-ukrán háború fejleményeit, közelebbről az amerikai béketerv részreteiről szóló híreket figyelhetik kiemelten.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1354 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu