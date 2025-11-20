Megnyugtatta a piacokat az Nvidia – az OTP és a Mol is kilőtt a tőzsderajtkor, a forint erősödése megtorpant
Megkönnyebbülést hozott a piacokra az Nvidia szerda késő esti jelentése, melyben a várakozásokat felülmúló teljesítményről számolt be a csipgyártó, eloszlatva, de legalábbis enyhítve az AI piaci buboréktól való befektetői félelmeket. A társaság részvényei 5 százalékkal drágultak a tengerentúli tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben, magával húzva az egész technológiai szektort és a nagy amerikai részvényindexeket is.
Európában és a pesti tőzsdén is pozitív hangulatban indult a csütörtöki kereskedés. A BUX 0,5 százalékkal 107 720 pontig lőtt ki a nyitáskor.
A hazai blue chipek közül
- az OTP árfolyama 0,7 százalékkal 32 430 forintra drágult,
- a Mol papírjai 0,8 százalékos emelkedéssel 3102 forintra ugrottak,
- a Richter kurzusa 0,3 százalékkal 9725 forintra erősödött,
- a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 1722 forintra emelkedett.
A forint kiengedett kissé az elmúlt napok jelentős erősödését követően, amely során másfél éves csúcsra ért a kurzus az euróval szemben. Csütörtök reggel 0,15 százalékkal korrigált a hazai fizetőeszköz, egy euróért így 382,1 forintot kérnek a pesti tőzsdenyitáskor.
A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam 331,7 forintig szaladt fel ezzel.
Kora délután a szeptemberi amerikai munkaerőpiaci adatokat publikálja az Egyesült Államok statisztikai hivatala, ami a tőzsdéken és a dollár piacán is hozhat mozgásokat. Euópából fogyasztói hangulatindex érkezik makd, a befektetők mindezek mellett az orosz-ukrán háború fejleményeit, közelebbről az amerikai béketerv részreteiről szóló híreket figyelhetik kiemelten.