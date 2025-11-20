Megnyugtatta a piacokat az Nvidia – az OTP és a Mol is kilőtt a tőzsderajtkor, a forint erősödése megtorpant

Megkönnyebbülést hozott a piacokra az Nvidia szerda késő esti jelentése, melyben a várakozásokat felülmúló teljesítményről számolt be a csipgyártó, eloszlatva, de legalábbis enyhítve az AI piaci buboréktól való befektetői félelmeket. A társaság részvényei 5 százalékkal drágultak a tengerentúli tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben, magával húzva az egész technológiai szektort és a nagy amerikai részvényindexeket is.

Az Nvida erős eredményére reagálnak a tőzsdék, 0,5 százalékkal pattant fel a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Európában és a pesti tőzsdén is pozitív hangulatban indult a csütörtöki kereskedés. A BUX 0,5 százalékkal 107 720 pontig lőtt ki a nyitáskor.

A hazai blue chipek közül

az OTP árfolyama 0,7 százalékkal 32 430 forintra drágult,

a Mol papírjai 0,8 százalékos emelkedéssel 3102 forintra ugrottak,

a Richter kurzusa 0,3 százalékkal 9725 forintra erősödött,

a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 1722 forintra emelkedett.

A forint kiengedett kissé az elmúlt napok jelentős erősödését követően, amely során másfél éves csúcsra ért a kurzus az euróval szemben. Csütörtök reggel 0,15 százalékkal korrigált a hazai fizetőeszköz, egy euróért így 382,1 forintot kérnek a pesti tőzsdenyitáskor.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam 331,7 forintig szaladt fel ezzel.