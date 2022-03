Legalább tízen életüket vesztették és húszan megsérültek, miután kedd reggel rakétatámadás érte a kelet-ukrajnai Harkiv főterét – írja a BBC. Többek között a főtér melletti kormányépület is megrongálódott.

Maria Avdejeva, az Európai Szakértők Szövetségének kutatási igazgatója szerint az orosz csapatok szándékosan civil objektumokat céloztak.

Fotó: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

A szakértő elmondta, hogy a támadás egy viszonylag nyugodt éjszakát követett, ami lehetőséget adott az embereknek arra, hogy aludjanak, miután a hétfőt pincékben vagy föld alatti óvóhelyeken bujkálva voltak kénytelenek tölteni. Avdejeva szerint annak a lehetősége is felmerült, hogy Vlagyimir Putyin blokád alá venné Harkivot, és túszként használná a civileket.

Harkivban 1,5 millió ember él, és humanitárius válság küszöbén állunk: nincs elég élelmiszer, hiányzik az orvosi ellátás és egyéb szükségleti cikkek

– mondta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Parlament rendkívüli ülésén szólalt fel, akit álló ováció fogadott. Elmondta, hogy az ukránok a földjükért, a szabadságukért és az életükért harcolnak. Azt is kiemelte, hogy az oroszok ukrán gyerekeket is célba vettek, akik közül hétfőn tizenhatan haltak meg. Zelenszkij az Európai Parlamentet arra szólította fel, bizonyítsák be, hogy „Ukrajna oldalán állnak állnak” és, hogy „igazi európaiak”.