Az orosz hadsereg hétfőn moszkvai idő szerint 10 órától (magyar idő szerint 8 órától) tűzszünetet tart és humanitárius folyosókat nyit meg több ukrán városban, köztük a fővárosban, Kijevben – idézte az Interfax orosz hírügynökség a moszkvai védelmi minisztériumot.

Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka

A tárca közlése szerint a folyosókat, amelyeket

Kijev mellett Harkiv, Mariupol és Szumi városoknál nyitnak meg, Emmanuel Macron francia elnök személyes kérésére, az ezekben a városokban kialakult helyzetre való tekintettel alakítják ki.

Az ukrajnai humanitárius segítségnyújtásért felelős tárcaközi koordinációs központ közölte: az orosz fél értesítette az ENSZ, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és a Nemzetközi Vöröskereszt illetékes szerveit is az ukrajnai humanitárius folyosók megnyitásáról.

A tájékoztatás szerint az evakuálás ellenőrzését biztosítani fogják, egyebek között orosz drónok segítségével.

A több napja körbezárt Mariupol polgári lakosságának evakuálását lehetővé tevő tűzszünetről a hétvégén már többször is sikertelenül próbáltak megállapodni. Az ukrán Nemzeti Gárda és a szeparatista csapatok egymást okolják a humanitárius folyosó létrehozásának kudarca miatt. Az ukránok szerint a 400 ezer lakosú város továbbra is tüzérségi támadás alatt áll, olyan területeken is melynek a megállapodás értelmében biztonságosnak kellene lenniük.