Benépesítették a pandémia alatt a medvék a Pireneusokat. Száz éve nem volt annyi medve, mint most

– írja a The Guardian.

Ez azért is nagy szó, mert a barnamedvék majdnem kihaltak a térségben, ezért a kilencvenes években Szlovéniából vittek oda három medvét, azóta 114 kicsiny született. A nőstények egyszerre több hímmel is párosodnak. Tavaly már 70 felnőtt egyedet számláltak. A helyi gazdálkodók azonban kritizálták, hogy a medvék portyázás közben zsákmányt vetettek a haszonállataikra, különösen a juhokra és a disznókra, de a kis rágcsálókat, az őzeket és a rókákat sem vetik meg. Ugyanakkor a medvéket is veszélyezteti a vadászat, bundájuk mellett a húsukért is vadásszák őket, amelyet csemegeként árulnak.

Fotó: Shutterstock

Az Európai Unió spanyol és francia támogatással 2020-ban LoupO néven létrehozott egy projektet, amely a Pireneusok barnamedve és farkaspopulációjának egyensúlyban tartásáért felel.

Mexikóban és az Atlasz-hegység vidékén is éltek medvék, de ott már sajnos kihaltak. Európában visszahúzódtak a magasabb hegységekbe, Erdélyben különösen sok egyed található.