Az ukránok eltalálták a Fekete-tengeren lévő orosz hadihajót

Súlyosan megsérült az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajója, a Moszkva rakétacirkáló, amikor a fedélzeten lévő lőszer felrobbant – idézte az Interfax hírügynökség a védelmi minisztériumot. Ukrán illetékesek korábban azt közölték, hogy a hajót ukrán rakéták találták el a Fekete-tengeren

A Reuters beszámolója szerint, a robbantás újabb katonai kudarc Oroszország számára, amely számos csapást szenvedett el Ukrajna február 24-i megszállása óta a Moszkva által különleges „katonai műveletnek” nevezett, az ország „nácitlanitására”irányuló akció során.

Fotó: alexnikit1981

Közben az Európai Unió szerdán további 500 millió eurót hagyott jóvá az ukrán fegyveres erők katonai felszerelésére – áll az Európai Unió Tanácsának sajtóközleményében. Az Egyesült Államok pedig bejelentette, hogy hatalmas katonai segítséget nyújt Ukrajnának,az eddig szállítotton kívül több nehéz katonai felszerelést is. Az AFP szerint páncélozott járműveket, tüzérséget és helikoptereket szállít majd. Ausztrália ma reggel konkrét pénzügyi szankciókat vezetett be 14 orosz állami vállalattal szemben, köztük a védelmi szervezetekkel, például a Kamaz teherautó-gyártóval, valamint a SEVMASH és a United Shipbuilding Corp. hajózási társaságokkal szemben. A szankciókat kiterjesztik a Ruselectronicsra is, amely az összes orosz elektronikai alkatrész mintegy 80%-ának gyártásáért felel, valamint az orosz vasútra.