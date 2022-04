A brit kormány a világjárvány idején hozta létre a Jövő Alapot (Future Fund), hogy tőkejellegű finanszírozást nyújtson a már működő start-up vállalkozásoknak. A program végül 1,43 milliárd dollár összegű átváltható kölcsönt nyújtott 1190 vállalatnak – tudatta a Bloomberg.

A Grass & Co., amely kannabisz kivonatot tartalmazó egészségügyi termékeket állít elő, egyike azon cégeknek, amelyekben részesedést szerzett a brit kormány. A vállalat CBD-termékei enyhíthetik a szorongásos tüneteket, és a Holland & Barrett kiskereskedelmi cég forgalmazza a termékeiket. A többi vállalkozás között van a Yaar joghurtszeleteket gyártó cég, a Borrow a Boat jachtbérlő cég, a Gipsy Hill Brewing Co. dél-londoni kézműves sörgyártó, a BUZZ Bikes kerékpárkölcsönző vállalkozás és az Under the Doormat, egy Airbnb típusú szolgáltatás. A kormány ezenfelül egy harmadosztályú brit futballklubban, a Bolton Wanderersben is részesedést szerzett.

Fotó: Shutterstock

A kormányt több kritika is ért amiatt, hogy kockázati tőkével támogatott induló vállalkozások helyett kisvállalkozások széles körét támogatja.

A brit kormánynak ezenfelül részvényei vannak egy rákkutatással foglalkozó vállatatban, az Epsilogenben, valamint egy virtuális játékokat fejlesztő cégben, az nDreamsben.

A hitelek átkonvertálása a Jövő Alap sikerességét bizonyítja. A program feltételei szerint a 8 százalékos hitelek három év elteltével, illetve új tőkebefektetéskor átalakulnak. Mind a 335 vállalat, amelyben az államnak részesedést szerzett, a magánszektor tőkéjét tőkefinanszírozási körön keresztül vonta be.

Ken Cooper, a British Business Bank kockázati megoldásokért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Jövő Alapot azért hozták létre, hogy a világjárvány idején növeljék a tőkeáramlást a vállalatokhoz, miközben hosszú távú értéket biztosítanak az Egyesült Királyság adófizetői számára. Cooper hangsúlyozta, hogy a Jövő Alap jó helyzetben van ahhoz, hogy részesüljön a folyamatos növekedésből származó előnyökből.