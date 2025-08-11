Donald Trump már összehozott egy békét, ez jó jel az alaszkai találkozó előtt

Pozitív a hangulat a világ legtöbb tőzsdéjén a Trump–Putyin-csúcs hetének elején. A forint 11 hónapos csúcson van, őrzi kirobbanó formáját, az olajárak mérséklődnek. A hangulatra még erős hatást gyakorolhat az, hogyan döntenek Washingtonban a kínai vámokra vonatkozóan, melyek átmeneti felfüggesztésének határideje augusztus 12-én jár le, de a világ szeme már Alaszkára szegeződik, ahol – közelebbről egyelőre meg nem nevezett helyszínen – tartják majd a Trump–Putyin-csúcsot az orosz–ukrán háború lezárásának ügyében.

Közeledik az Alaszkában rendezett Trump–Putyin-csúcs, a találkozónak fontos gazdasági hozadékai lehetnek / Fotó: AFP

Trump–Putyin-csúcs: mit mutat az azeri–örmény megállapodás?

Az Origo ennek kapcsán készített összeállításában kitér arra, hogy az alaszkai találkozóra az ottani turisztikai főszezon csúcsán kerül sor, bár korábbi, hasonlóan kiemelt találkozók tapasztalatai alapján egyáltalán nem biztos, hogy a Trump–Putyin-csúcs jelentősen megakasztaná a hétköznapokat.

A lap a találkozó várható – kedvező – gazdasági hatásai kapcsán a napokban Trump elnök fontos közreműködésével megkötött azeri–örmény békemegállapodást említi példaként, melyben a konfliktus elemei és lezárása ugyan nem feleltethetők meg az orosz–ukrán háború vonatkozásaival, de példázza, hogy az érintett felek gazdasági megkönnyebbülése mellett milyen más előnyökkel járhat a konfliktus lezárása. Például az ömény–török, jövőbeni határnyitás is közelebb került így, a mostani megállapodás ezért elősegítheti Örményország integrációját a Középső Folyosó, vagy más néven Transzkaszpi Nemzetközi Közlekedési Útvonalba, mely projekt egy Kínát Európával összekötő új gazdasági-kereskedelmi útvonal Oroszország és Irán elkerülésével. Kína és Európa között 2021-ben meghaladta az 1157 milliárd dollárt az áruforgalom mértéke, ám a szárazföldi szállításokba a 2022 februárjában kitört orosz–ukrán háború, valamint a szankciók is beleszóltak.

Az Örményország integrációjával is megvalósuló új kereskedelmi útvonal a két térség között fontos gazdasági előnyöket jelenthet az érintettek, Európa és Kína számára is.

Ennek a

közutakat,

vasútvonalakat,

olaj- és gázvezetékeket,

optikai hálózatokat

egyaránt magában foglaló gazdasági-szállítási útvonalnak a létrejöttét egyébként a Fehér Ház is támogatja. Washington úgy ítéli meg, hogy azon keresztül saját gazdasági jelentősége erősödhet a térségben.

