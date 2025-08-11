Tombolnak az erdőtüzek Európában: itt keletkeztek a legsúlyosabb károk

2025 nyarán is hatalmas károkat okoznak az erdőtüzek Európa több pontján. A lángok számos országban pusztítottak – a francia borvidékektől a spanyol üdülőövezetekig és a török partokig –, milliókat érintve közvetlenül vagy közvetve. Nemcsak természeti, hanem súlyos gazdasági nehézségekkel is számolniuk kell az érintett kormányoknak. Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország évente átlagosan 13–21 milliárd euró veszteséget szenved el az erdőtüzek miatt – írja a neves turisztikai portál.

Erdőtüzek sújtják 2025 nyarán is Európát, a károk eurómilliárdokban mérhetők / Fotó: AFP

A turizmusra gyakorolt közvetlen hatást a nyaralók is megérzik, de ezek a katasztrófák hatalmas pénzügyi terhet jelentenek a mezőgazdaságra, az infrastruktúrára és a biztosítási szektor számára is.

Erdőtüzek pusztítanak Európában

A francia Corbieres-hegységben 2025-ben több mint 50 éve nem látott tűzvész tombolt, 16 ezer hektáron égett le a növényzet, és tömeges evakuálást kellett végrehajtani. Olaszországban a Vezúv miatt 500 hektáron vált a lángok martalékává, a népszerű túraútvonalakat le kellett zárni. Albániában, Delvine térségében 2000 embert kellett kitelepíteni, Bulgáriában a Pirin-hegységben közel 100 tűzzel küzdöttek a tűzoltók. A mediterrán térség különösen súlyosan érintett: Horvátországban, Pisaknál házak és egy olajpréselő üzem is megsemmisült. Spanyolországban Lleidában, Madridban és Baix Ebrében több tűz tört ki, halálos áldozatokról, sérültekről és lakossági kitelepítésről érkeztek jelentések. Törökország is súlyos válsággal nézett szembe, 50 ezer embert kellett evakuálni, és legalább 10 halálos áldozatot követelt, miután Izmir és Eskisehir tartományokat sújtó tűzvészek pusztítottak. Cipruson – 44 fok feletti hőmérséklet is volt – több tucat épület pusztult el, és 16 közösséget kellett evakuálni.

Észak-Európa is érintett

A cikk szerint Észak-Európát sem kímélte a tűzvész. Skóciában a Dava erdőtűz közel 11 827 hektárt égetett le, míg az edinburghi Arthur’s Seat augusztusban állt lángokban.

Augusztus elejére több mint 353 ezer hektár égett le az EU-ban, ami több mint kétszerese a tavalyi teljes területnek, és messze meghaladja a történelmi átlagokat.

A hőhullámok, az aszály és az erős szél sajnos tökéletes feltételeket teremtett ezekhez a katasztrófákhoz, mivel a tűzoltóságok erőforrásai mindenütt végesek, a probléma minden egyes érintett országban sürgető megoldást igényel.

Az erdőtüzek egyre gyakoribbak lesznek

Az elhúzódó aszályok, az intenzív hőhullámok és az erősebb szél – az éghajlatváltozással összefüggő körülmények – gyakoribbá és súlyosabbá tették a tüzeket.

Augusztus elejére:

2025-ben eddig 353 ezer hektárnyi erdő égett le az EU-ban,

több mint kétszerese a 2024-ben érintett területeknek,

ez nagyobb terület, mint az elmúlt 20 év átlaga.

Gazdasági és ökológiai költségek

A gazdasági veszteségek magukban foglalják a mezőgazdaságban, az infrastruktúrában és a turizmusban okozott károkat. Ökológiai szempontból a legnagyobb tragédia, hogy a tüzek elpusztítják az élőhelyeket, a vadon élő állatokat, és hatalmas mennyiségű szén-dioxidot juttatnak a légkörbe. Becslések szerint az EU országait érintő erdőtűzkárok évente mintegy 2,5 milliárd eurót tesznek ki, a szén-dioxid-kibocsátás és karbonmegtakarítás hosszú távú társadalmi költségei újabb milliárdos nagyságrendet jelentenek szakértők szerint.