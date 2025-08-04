A 4iG megállapodást kötött Európa legnagyobb műholdas szolgáltatójával

A 4iG cégcsoport tagja, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) és az EUTELSAT SA kötelező érvényű együttműködési megállapodást írt alá hétfőn a 2024. november 20-án bejelentett HUSAT program megvalósítását érintő frekvenciahasználati jogokhoz és pályapozíciókhoz kapcsolódóan – közölte a 4iG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Fotó: Vémi Zoltán

A HUSAT program a legnagyobb, magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A HUSAT programban a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony Föld körüli pályán keringő, nagyfelbontású, VHR1 földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani.

A HULEO konstellációban hat elektrooptikai (HUEOP) és két szintetikus apertúrájú radar- (HUSAR) műhold kering majd. Az együttműködési megállapodás tárgyát képező, és az EUTELSAT SA által a 4iG S&D-nek bérbe adandó pályapozíciót és frekvenciajogokat a felek a megállapodás alapján bizalmasan kívánják kezelni.

A bejelentéssel a 4iG S&D megerősíti, hogy a megállapodás jelentős mértékben hozzájárul a HUSAT program sikeres működéséhez.

Az EUTELSAT SA egy vezető, több pályán saját műholdakat üzemeltető vállalat, amely több mint negyvenéves múltra tekint vissza műholdflotta üzemeltetésében. Jelenleg 34 geostacionárius pályán és mintegy 600 alacsony pályán lévő távközlési műholddal rendelkezik, valamint műholdpozíciós jogok és frekvenciák kezelésével foglalkozik, együttműködve a nemzetközi és a francia szabályozó hatóságokkal.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzik, az elmúlt egy évben 720 és 1920 forint között kereskedtek a társaság részvényeivel.