Orbán Viktor: Magyarország a lakástulajdonosok, és nem a bérlők országa lesz

„Az igazság egyszerű: ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen. Mi azt, hogy a tulajdonosoké.” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában az Otthon Start program kapcsán.

Fotó: Tumbász Hédi (TUM)

Az Otthon Start program egy szeptemberben induló, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelynek célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása. A hitel legfeljebb 50 millió forint értékben és legfeljebb 25 évre vehető fel Magyarország területén található belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építéséhez, vásárlásához.

Az ingatlan értékének felső határa lakás esetében 100 millió, háznál 150 millió forint. Nincs házasságkötési és gyerekvállalási kötelezettség, valamint más hitelprogrammal, pl. CSOK-kal együtt is fel lehet venni. Igényelhető mindenkinek, akinek nincs ingatlana, illetve azok is élhetnek a lehetőséggel, akiknek nincs 50 százalékot meghaladó tulajdonrészük lakóingatlanban.

Egy 10 milliós hitel esetében, az önerő legalább 1,1 millió forint, míg az elvárt legkisebb havi nettó jövedelem 95 ezer forint, ez esetben a törlesztőrészlet jelen állapotban 47 500 forint lenne havonta. Egy 50 millió forintos hitelnél nemcsak a felvett összeg, de a többi feltétel is sokszorozódik: az önerőnek legalább 5,5 millió forintot, a jövedelemnek pedig nettó 474 ezer forintot el kell érnie minden hónapban, amivel a havi törlesztőrészlet 237 ezer forint lesz.