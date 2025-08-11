Zelenszkij a békecsúcs előtt fenyegeti Oroszországot: engedményekkel nem lehet békét teremteni – még nagyobb nemzetközi nyomást követel Moszkvára

Volodimir Zelenszkij szerint a Moszkvának tett engedmények csak meghosszabbítanák a háborút, ezért a nemzetközi nyomást növelni kell. Az ukrán elnök az orosz–amerikai csúcs előtt intenzív diplomáciai egyeztetéseket folytat, többek között Indiával és Szaúd-Arábiával.

Zelenszkij intenzív diplomáciai egyeztetésekbe kezdett több kulcsszereplővel az orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt / Fotó: AFP

Oroszország elhúzza a háborút, ezért keményebb globális nyomást kell rá gyakorolni

– jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, az augusztus 15-re tervezett orosz–amerikai találkozó előtt.

Mint fogalmazott, Moszkva elutasítja a harcok befejezését, ezért nem kaphat semmilyen jutalmat vagy előnyt. „Ez nemcsak erkölcsi, hanem racionális álláspont is. Engedmények nem győznek meg egy gyilkost” – hangsúlyozta.

Az egész világ az orosz–amerikai csúcsra készül

Az ukrán vezető beszámolt arról is, hogy a nap folyamán egyeztetett Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökössel, akinek megköszönte „a béke érdekében tett erőfeszítésekre való készségét”. Szerinte most érkezett el az a pillanat, amikor valódi esély van a békére. Zelenszkij szerint a nemzetközi kommunikáció gyakorlatilag éjjel-nappal zajlik.

Emellett hosszasan tárgyalt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is, akivel szeptemberre személyes találkozót terveznek. A megbeszélésen szóba kerültek az orosz olaj elleni szankciók, valamint az ukrán álláspont, miszerint minden, Ukrajnát érintő döntésnek Kijev részvételével kell megszületnie.

Modi jelezte: várja a találkozót, és hangsúlyozta, hogy India gyors és békés megoldást szeretne a konfliktusra. Újdelhi álláspontját ismertetve a kormányfő szerint minden félnek erőfeszítést kell tennie a tárgyalásos rendezés érdekében.