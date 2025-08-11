Meglepő húzásra készül a Ford: így hódítaná vissza az amerikai piacot

A Ford bejelentette, hogy 2 milliárd dolláros beruházást hajt végre a Kentucky állambeli louisville-i összeszerelő üzemében, hogy olcsó elektromos járműveket gyártsanak. Az első ilyen autó egy középméretű, négyajtós elektromos pick-up lesz, amelyet 2027-ben terveznek piacra dobni.
A beruházás 2200 új munkahelyet teremt az üzemben, és része Ford szélesebb stratégiájának, amely az elérhetőbb árú elektromos járművek gyártására, valamint az amerikai munkaerő bővítésére összpontosít. Ezzel párhuzamosan egy másik, 3 milliárd dolláros befektetés zajlik egy michigani akkugyárban.
Az üzemben olcsó, lítium-vasfoszfát akkumulátorokat fognak előállítani elektromos járművekhez. A Ford vezérigazgatója, Jim Farley szerint a két fejlesztés összesen 4 ezer munkahelyet teremt, valamint az új gyártási rendszer 20 százalékkal csökkenti az alkatrészek számát, és 15 százalékkal mérsékli az összeszerelési időt.
Az autógyártó 36 millió dolláros nettó veszteséget jelentett az idei második negyedévre, ami jókora visszaesés az előző év azonos időszaki 1,8 milliárd dolláros nyereséghez képest, annak ellenére, hogy a bevételek 5 százalékos növekedéssel, 50,2 milliárd dollárra emelkedtek.
A vámok önmagukban 800 millió dollárral terhelték meg a Ford negyedéves mérlegét, mert bár járműveinek körülbelül 80 százalékát az Egyesült Államokban gyártja, de nagymértékben függ az importált alkatrészektől, alapanyagoktól.
A Ford júliusban az egész évre vonatkozó kamat- és adózás előtti eredményre (EBIT) vonatkozó előrejelzését 7,5 milliárd dollárra csökkentette a korábbi 7-8,5 milliárd dollárról. A vállalat a vámok hatását részben egymilliárd dolláros költségcsökkentő és -enyhítő intézkedésekkel tervezi ellensúlyozni, többek között az ellátási lánc optimalizálásával és szelektív árstratégiákkal.
Trump óriásautót tukmált rá a japánokra, de befér-e a garázsba?
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Japán importálni fogja a Ford F-150-es pick-upot a kereskedelmi megállapodás részeként. Ám az autó túl széles és hosszú a Japánban általánosan előforduló, keskeny utakhoz. A bejelentés a kereskedelmi viták közepette történt, miután több részlet továbbra sem tisztázott a felek között.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.