Felségsértés miatt évekre börtönbe kerülhet egy politikus, mert bírálta az állam vakcinabeszerzését

Egy prominens thai politikust akár 20 év börtönbüntetésre is ítélhetnek, miután hétfőn vádat emeltek ellene a thai király és a kibertörvény megsértése miatt. A férfi bírálta a kormányt, amiért az túlzottan támaszkodott egy királyi tulajdonú cégre a koronavírus elleni oltóanyag beszerzésében – írja a Reuters.

Thanathorn Juangroongruangkit, a feloszlatott Előre a Jövőbe Párt vezetőjét egy 2021. januári Facebook élő közvetítésben azt mondta, hogy

a kormány rosszul kezelte az oltási kampányát, és méltánytalanul előnyben részesítette a Siam Bioscience nevű céget, amely Maha Vajiralongkorn király tulajdonában van.

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Thaiföldön az egyik legszigorúbban veszik a felségsértést: akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is járhat, a számítógépes bűncselekmények megsértése pedig akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Thanathorn tagadja, hogy sértegette volna a monarchiát, és azt mondta, hogy a kormányt bírálta, nem pedig a királyi családot.

Amit tettem, az közérdekű volt, és a királyi intézmény védelmét szolgálta

– mondta újságíróknak.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a törvénynek az alkalmazása semmiképpen sem jó a monarchiának

– tette hozzá.

A Siam Bioscience cég tavaly előtt nem gyártott vakcinákat, az országban is használt oltóanyagot a brit AstraZeneca szállított, később a thai cég a kapacitása fejlesztésére 20 millió dolláros állami támogatást is kapott. Thanathorn azt is kifogásolta, hogy a kormánynak diverzifikálnia kellett volna az oltóanyagok forrásait. Thaiföld ezt követően három különböző típusú Covid-oltást engedélyezett.