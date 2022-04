Megértéssel kell fogadnunk az ukrán elnök erőfeszítéseit, hiszen bajban van a hazája - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő szerint az ukrán elnök azt reméli, hogy másokat is bevon a háborúba, ugyanakkor megismételte, hogy vitájuk nem velük van, hanem a baloldallal.

Nem tudunk úgy segíteni az ukránoknak, hogy közben tönkretesszük magunkat – szögezte le a miniszterelnök.

Ha nem jön Oroszországból energiaforrás, akkor nem működik a magyar gazdaság

A kormányfő szerint Németországnak, Ausztriának, Bulgáriának is nagy nehézséget okozna az orosz energiahordozókról való leválás. Nem arról van szó, hogy felvesszük a pulóvert és lejjebb csavarjuk a fűtést, ha nem jön Oroszországból energiaforrás, akkor nem működik a magyar gazdaság - tette hozzá. Megjegyezte, hogy belénk könnyebb kötni, mint a németekbe.

Háttérmegállapodás az ukránokkal

A kormányfő szerint a magyar baloldal megkötötte a megállapodását az ukránokkal, ezért ha győzne a választásokon, elindulnának a fegyverszállítások és elzárnák az energiaforrásokat.

A baloldal a tűzzel játszik, ez kockázatos és veszélyes

– fogalmazott a miniszterelnök.

Súlyos gazdaság válsággal néz szembe Európa

A miniszterelnök jelezte, hogy nagyon súlyos válságba sodródik bele Európa a következő hónapokban. A bajok forrása mélyebben van, mint a háború oka, ennek egy része versenyképtelenség, illetve az energetikai átállás. A következő kormány nagy kihívása lesz ezeknek a hatásoknak a tompítása. Szerinte nagy kérdéses, hogy mi lesz, ha Ukrajna és Oroszország kiesik a világgazdaságból. Elsősorban Afrikában, de még itt Európában emiatt élelmiszerhiány alakulhat ki.Sűrűsödnek a felhők az égbolton

– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve „csapdában vagyunk”, emiatt az európai vezetők is egyre idegesebbek.

A baloldal alkalmaz mindig megszorításokat

A baloldal azért riogat megszorításokkal, mert mindig ezt a receptet alkalmazza, ezzel szemben a jobboldal a gazdaság növekedésének élénkítésére helyezi a hangsúlyt.

Tovább kell erősíteni a családtámogatások rendszerét

Tovább kell erősítenünk a családtámogatások rendszerét, a miniszterelnök szerint azért van még pár lyuk benne, amit ki kell egészítenie a kormánynak. Példaként említette a 25 év alattiak szja kedvezményét, amely szintén ebbe a rendszerbe illeszkedik.

Háború vagy béke, ez a választás tétje

A választás legfontosabb kérdésévé a háború és béke vált. A baloldal kockázatot jelent a békére és a biztonságra, ez még annál is fontosabb, hogy a bukott baloldali politikusok visszatérjenek, vagy hogy Magyarország előre vagy hátra menjen. Vasárnap lesz 13 óra amikor eldönthetjük ezt. A népszavazás fontosságára hívta fel a figyelmet a kormányfő, szerinte Nyugat-Európában is először legyintettek erre a kérdésre, ma már a ott a szülők elveszítették a lehetőségüket. Magyarország még gátat tud vetni a gender őrületnek- fogalmazott a miniszterelnök, szerinte a népszavazással a gyermekek és a szülők jogait is meg tudják védeni.

Ki kell vizsgálni a DatAdat botrányt

Ilyen csalást még nem láttam, ez egy orbitális választási csalás – mondta a DatAdat botrányra a miniszterelnök. Szerinte több kérdést is felvet, itt lesz a jogászoknak dolga bőven a választások után.

Választási megfigyelők lepték el az országot

A választási megfigyelőkről azt mondta a miniszterelnök, hogy szinte egy hadsereg van már itt. „Megértem, hogy külföldről remélnek segítséget” – fogalmazott Orbán Viktor, Szerinte szokatlan jelenség ugyanakkor, hogy egy kommunista-fasiszta szövetséget hoztak létre a baloldali miniszterelnök-jelölt megfogalmazása szerint.

Az elmúlt 30 évben nem volt ekkora tétje egy választásnak

Meg kell akadályozni, hogy belesodródjunk a háborúba, ez nem a háborúnk, ebből ki kell maradnunk – mondta a miniszterelnök. Szerinte ennél nagyobb tétje még nem volt a magyar választásoknak az elmúlt 30 évben.