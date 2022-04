Afrikában a covid-fertőzöttek valós száma csaknem a százsorosa lehet a bejelentett eseteknek – állítja az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO). A szervezet Reuters által idézett, legújabb tanulmánya szerint 2021 szeptemberéig 800 millió afrikai fertőződött meg a SARS-CoV-2 vírussal. Ekkor már tizennyolc hónapja tombolt a világon a koronavírus, az afrikai országok egészségügyi hatóságai azonban mindössze 8,2 millió fertőzöttet jelentette be.

A WHO az adatokkal kapcsolatban megjegyzi ugyan, hogy a világ más tájain is találkozott azzal a problémával, hogy a tényleges esetszámok, és a hivatalos bejelentések között eltérések voltak, de a valóság és a hatóságok adatai között ilyen mértékű eltérést sehol másutt nem tapasztalt. A WHO számításai szerint világszinten 16-szor annyi fertőzött lehet, mint ahányról az egészségügyi hatóságok beszámoltak.

A WHO afrikai, regionális igazgatója az adatok tükrében arra figyelmeztetett: bár a hivatalos számok azt mutatják, hogy a fertőzés terjedésének üteme lassult, a lakosság átfertőzöttsége pedig mostanára kiugróan magassá vált, mégis elhamarkodott kijelentés volna azt mondani, hogy Afrika legyőzte a járványt.

Dr Matshidiso Moeti hozzátette:

Nem tekinthetünk el annak a kockázatától, hogy egy, az eddigieknél halálosabb vírus-variáns is felbukkanhat, amely ellen a korábbi fertőzöttségből fakadó immunitás nem nyújt elegendő védelmet.

A szakértő éppen ezért létfontosságúnak tartja a lakosság tömeges tesztelését.

Fotó: Shutterstock

A béta és a delta variánsok megjelenése mindent felborított

A WHO becslése szerint a világ lakosságának 45 százaléka kaphatta el a covidot 2021 szeptemberéig. Az esetszámok Afrikában a béta, illetve a delta variánsok megjelenésével elképesztő mértékben ugrottak meg: míg 2020 júniusában még csak a lakosság 3 százaléka volt fertőzött, addig 2021 szeptemberére a betegségen átesettek aránya már 65 százalék körül volt.

A fertőzés afrikai terjedésének valódi ütemét azért is volt nehéz pontosan nyomon követni – menti a WHO tanulmánya a helyi egészségügyi hatóságokat – mert Afrikában kiugróan magas, 67 százalékos volt az tünetmentes fertőzöttek aránya. Ennek fő oka abban keresendő – állítják –, hogy a kontinensen alacsonyabb azoknak az aránya, akik valamilyen civilizáció betegség (cukorbetegség, magas vérnyomás, elhízottság, stb.) miatt a magasabb kockázati csoportok valamelyikébe tartoznának.

Afrikában mostanáig 209 millióan kapták meg valamelyik koronavírus elleni vakcinát. Ez a kontinens lakosságának mindössze 16 százaléka.