Deviza
EUR/HUF389.86 0% USD/HUF334 +0.23% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF421.23 +0.08% PLN/HUF91.79 -0.01% RON/HUF76.6 -0.06% CZK/HUF16.03 -0.13% EUR/HUF389.86 0% USD/HUF334 +0.23% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF421.23 +0.08% PLN/HUF91.79 -0.01% RON/HUF76.6 -0.06% CZK/HUF16.03 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,551.12 -0.5% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,734 -0.88% OTP30,340 -0.96% RICHTER10,190 -0.29% OPUS553 -0.36% ANY7,220 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.72% BUMIX9,802 +1.51% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,204.68 -0.86% BUX102,551.12 -0.5% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,734 -0.88% OTP30,340 -0.96% RICHTER10,190 -0.29% OPUS553 -0.36% ANY7,220 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.72% BUMIX9,802 +1.51% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,204.68 -0.86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
Waberer
tőzsde
cargo

Így lehetett 15 perc alatt majdnem annyit keresni a Waberer’sen, mint egy állampapír egyévnyi kamata

Már megint merészen szörföl a Waberer’s. Jellemző a piac híréhségére, hogy az újabb felértékelődési hullámhoz elég volt egy szándéknyilatkozat.
Faragó József
2025.10.17, 12:22
Frissítve: 2025.10.17, 12:31

Bő két hónapos lecsorgást követően pattant a Waberer’s árfolyama a GYSEV Cargo felvásárlásához kapcsolódó hírre. A részvény már péntek délelőtt 60 milliós forgalmat produkált, s 5 százalékot emelkedett a tőzsdenyitást követően szűk negyedóra alatt. Ígéretes befektetés a részvénypiacon. 

befektetés
Ígéretes befektetés / Fotó: Manfred Segerer / Imago / Reuters

Aláírták a szándéknyilatkozatot

Csütörtökön tőzsdezárás után tették közzé, hogy stratégiai együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett Waberer’s a GYSEV-vel és a GYSEV Cargóval, amelynek értelmében megvizsgálják a tavaly decemberben bejelentett adásvételi tranzakció végrehajtásának lehetőségeit, illetve azt, hogy milyen üzleti struktúra, illetve ütemezés mellett tudnak kölcsönösen kedvező üzleti fejlesztéseket közösen végrehajtani a jövőben. A szándéknyilatkozat aláírására azt követően került sor, hogy a Waberer’s által 2024. december 23-án bejelentett GYSEV Cargóban történő többségi tulajdonszerzés a tervezett határidőig nem tudott lezárulni a szükséges eladói oldali finanszírozói jóváhagyás (EIB) elmaradása miatt.

A szándéknyilatkozat illeszkedik a Waberer’s csoport 2027-ig szóló stratégiájába, amely 

a fenntarthatóságot, az innovációt, valamint a szolgáltatások folyamatos bővítését és diverzifikálását helyezi előtérbe. 

A Waberer’s csoport vasúti szegmense, a Waberer’s Rail hosszú távú célja továbbra is, hogy a fenntarthatóbb szállítási megoldások mellett hatékony és versenyképes szolgáltatásokat kínáljon ügyfeleinek, ami nemcsak a hazai piacra, hanem a nemzetközi szállítmányozásra is jelentős hatással lesz, erősítve Magyarország és a régió logisztikai versenyképességét.

WABERERS részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
WABERERS részvény14:21:53
Árfolyam: 5,080 HUF +240 / +4.72 %
Forgalom: 63,744,060 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Augusztusban már volt egy felértékelődési hullám

Augusztusban  a Waberer’s 7 százalékkal értékelődött fel. A logisztikai vállalat egymás után szállította a jó híreket. A részben Tiborcz István érdekeltségébe tartozó vállalat 

ahol 22 ezer négyzetméteres debreceni logisztikai központot építenek majd.

Ígéretes befektetés

Az Arbitrázsban szeptember elején Somlai-Kiss Máté, a Concorde részvényelemzője úgy fogalmazott a papírról szólva:

A Waberer’s esetében azt látni, hogy a stabil és impozáns osztalékfizetés mellett a vállalati eredmények is lendületesen tudnak növekedni, így a befektetők részéről támasztott kereslet megalapozott lehet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu