Így lehetett 15 perc alatt majdnem annyit keresni a Waberer’sen, mint egy állampapír egyévnyi kamata
Bő két hónapos lecsorgást követően pattant a Waberer’s árfolyama a GYSEV Cargo felvásárlásához kapcsolódó hírre. A részvény már péntek délelőtt 60 milliós forgalmat produkált, s 5 százalékot emelkedett a tőzsdenyitást követően szűk negyedóra alatt. Ígéretes befektetés a részvénypiacon.
Aláírták a szándéknyilatkozatot
Csütörtökön tőzsdezárás után tették közzé, hogy stratégiai együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett Waberer’s a GYSEV-vel és a GYSEV Cargóval, amelynek értelmében megvizsgálják a tavaly decemberben bejelentett adásvételi tranzakció végrehajtásának lehetőségeit, illetve azt, hogy milyen üzleti struktúra, illetve ütemezés mellett tudnak kölcsönösen kedvező üzleti fejlesztéseket közösen végrehajtani a jövőben. A szándéknyilatkozat aláírására azt követően került sor, hogy a Waberer’s által 2024. december 23-án bejelentett GYSEV Cargóban történő többségi tulajdonszerzés a tervezett határidőig nem tudott lezárulni a szükséges eladói oldali finanszírozói jóváhagyás (EIB) elmaradása miatt.
A szándéknyilatkozat illeszkedik a Waberer’s csoport 2027-ig szóló stratégiájába, amely
a fenntarthatóságot, az innovációt, valamint a szolgáltatások folyamatos bővítését és diverzifikálását helyezi előtérbe.
A Waberer’s csoport vasúti szegmense, a Waberer’s Rail hosszú távú célja továbbra is, hogy a fenntarthatóbb szállítási megoldások mellett hatékony és versenyképes szolgáltatásokat kínáljon ügyfeleinek, ami nemcsak a hazai piacra, hanem a nemzetközi szállítmányozásra is jelentős hatással lesz, erősítve Magyarország és a régió logisztikai versenyképességét.
Augusztusban már volt egy felértékelődési hullám
Augusztusban a Waberer’s 7 százalékkal értékelődött fel. A logisztikai vállalat egymás után szállította a jó híreket. A részben Tiborcz István érdekeltségébe tartozó vállalat
- augusztus legelején a Budapest Airporttal kötött stratégiai együttműködésről,
- két héttel később pedig már duplázódó második negyedéves profitról számolt be,
- majd egy debreceni gigaberuházást is bejelentett,
ahol 22 ezer négyzetméteres debreceni logisztikai központot építenek majd.
Ígéretes befektetés
Az Arbitrázsban szeptember elején Somlai-Kiss Máté, a Concorde részvényelemzője úgy fogalmazott a papírról szólva:
A Waberer’s esetében azt látni, hogy a stabil és impozáns osztalékfizetés mellett a vállalati eredmények is lendületesen tudnak növekedni, így a befektetők részéről támasztott kereslet megalapozott lehet.