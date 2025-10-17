Deviza
EUR/HUF390.78 +0.23% USD/HUF334.22 +0.3% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF423.37 +0.59% PLN/HUF91.89 +0.1% RON/HUF76.81 +0.21% CZK/HUF16.08 +0.16% EUR/HUF390.78 +0.23% USD/HUF334.22 +0.3% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF423.37 +0.59% PLN/HUF91.89 +0.1% RON/HUF76.81 +0.21% CZK/HUF16.08 +0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,271.44 -0.77% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,732 -0.95% OTP30,180 -1.49% RICHTER10,190 -0.29% OPUS554 -0.18% ANY7,160 -1.68% AUTOWALLIS158.5 -0.32% WABERERS5,000 +3.2% BUMIX9,773.46 +1.21% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,190.74 -1.49% BUX102,271.44 -0.77% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,732 -0.95% OTP30,180 -1.49% RICHTER10,190 -0.29% OPUS554 -0.18% ANY7,160 -1.68% AUTOWALLIS158.5 -0.32% WABERERS5,000 +3.2% BUMIX9,773.46 +1.21% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,190.74 -1.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gaming
PlayStation
Horizon Zero Dawn
Horizon Forbidden West
Tencent
Sony

Nem futamodik meg a japán videójáték-óriás: szerintük a kínaiak csak bűnbakot keresnek, és a kishalak mögé rejtőznek a felelősségre vonás elől

A Sony újabb jogi fronton támadja a Tencentet: a japán vállalat szerint a kínai tech óriás leánycégei mögé bújva próbálja elkerülni a felelősséget a Light of Motiram című játék ügyében, amely feltűnően hasonlít a Horizon sorozatra. A Sony és a Tencent pere a játékipar egyik legnagyobb szellemi tulajdonvitájává nőheti ki magát.
Gergely Máté
2025.10.17, 11:51
Frissítve: 2025.10.17, 12:12

A Sony és a Tencent között zajló per újabb fordulóhoz érkezett: a japán technológiai óriás most kemény hangon utasította vissza a kínai vállalat védekezését, melyet a „Horizon-koppintásként” emlegetett Light of Motiram játék ügyében terjesztett elő. A Sony szerint a Tencent érvei „nonszenszek”, és a cég tudatosan próbálja elkerülni a felelősséget azzal, hogy különböző leányvállalatok mögé bújik.

Nem most lesz vége a Horizon Zero Dawn botrányának: a Sony foggal-körömmel ragaszkodik a pereskedéshez, szerintük a Tencent berezelt
Nem most lesz vége a Horizon Zero Dawn botrányának: a Sony foggal-körömmel ragaszkodik a pereskedéshez, szerintük a Tencent berezelt / Fotó: AFP

A konfliktus 2024 novemberében robbant ki, amikor a Tencent bemutatta a Light of Motiram című játékát, melyet azonnal a Sony sikeres Horizon Zero Dawn és Horizon Forbidden West sorozatához hasonlítottak. A PlayStation gyártója gyorsan reagált: plágium miatt beperelte a kínai vállalatot, arra hivatkozva, hogy a Tencent „szinte egy az egyben” lemásolta az ikonikus franchise stílusát, világát és főhősét. A Tencent válaszként azzal érvelt, hogy a Sony „túlértékeli” saját eredetiségét.

Most azonban a Sony visszatámadott. Egy friss bírósági beadványban a vállalat azzal vádolja a Tencentet, hogy leányvállalati hálóját használja a felelősség elhárítására, vagyis tudatosan bonyolította cégstruktúráját, hogy elkerülje a jogi felelősséget. 

A Tencent azzal próbálja menteni magát, hogy a Light of Motiram megjelenését 2027-re halasztotta – de ez képtelenség. A károkozás már megtörtént, és továbbra is tart

– fogalmazott a Sony a beadványban. A Sony szerint a közönség már most egyértelműen koppintásként azonosítja a Tencent játékát: „A nyilvánosság felháborodott, amikor felismerte, hogy a Light of Motiram gyakorlatilag egy Horizon-másolat. A Tencent azonban mindezt figyelmen kívül hagyta, folytatta a játék promócióját, és nem vállalt felelősséget a tetteiért.”

A Sony szerint a Tencent kibújna a felelősség alól

A vita során a Tencent a jogi felelősség kérdésében is próbálta elterelni a figyelmet: a Sony a Tencent America, a Proxima Beta U.S. és a Tencent Holdings ellen indított pert, míg a kínai óriás azt állítja, hogy a játék fejlesztését és kiadását más cégek – a Polaris Quest, az Aurora Studios és a Proxima Beta PTE Ltd – végzik. Ezek mind a Tencent-csoporthoz tartozó entitások, de a Sony szerint ez csak egy tudatos kísérlet a „felelősségi bújócska” folytatására.

A japán cég beadványában hangsúlyozta: a Tencent saját éves jelentéseiben maga írja, hogy az Aurora Studios a „játékos divízióhoz” tartozik, és minden játékbevételt, köztük a Light of Motiramból származót, a központi mérlegben tüntet fel. 

A Tencent a saját nevét használja reklámra, anélkül, hogy megkülönböztetné leányvállalatait – most mégis arra hivatkozik, hogy azok önálló jogi személyek

– írta a Sony. A Light of Motiram Steam-oldalán időközben csendben eltűntek a korábbi képek és a borító, melyek feltűnően emlékeztettek a Horizon hősnőjére, Aloyra. A Sony szerint azonban „a károkozás már megtörtént”, és a másolat súlyosan veszélyezteti a Horizon-franchise jövőjét, beleértve a fejlesztés alatt álló új epizódokat is. „A Light of Motiram olyan mértékben másolja a Horizon elemeit, hogy újságírók és rajongók egyaránt nyilvánvaló utánzatnak, Horizon-másolatnak nevezték” – áll a beadványban. A Sony szerint Aloy mint karakter a márka szimbóluma, és a Tencent „Aloy-hasonmása” egyértelműen az ő hírnevét próbálja kihasználni.

A Sony ezért arra kérte az amerikai bíróságot, hogy utasítsa el a Tencent keresetelutasítási kérelmét, és folytassa az eljárást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu