Nem futamodik meg a japán videójáték-óriás: szerintük a kínaiak csak bűnbakot keresnek, és a kishalak mögé rejtőznek a felelősségre vonás elől

A Sony és a Tencent között zajló per újabb fordulóhoz érkezett: a japán technológiai óriás most kemény hangon utasította vissza a kínai vállalat védekezését, melyet a „Horizon-koppintásként” emlegetett Light of Motiram játék ügyében terjesztett elő. A Sony szerint a Tencent érvei „nonszenszek”, és a cég tudatosan próbálja elkerülni a felelősséget azzal, hogy különböző leányvállalatok mögé bújik.

Nem most lesz vége a Horizon Zero Dawn botrányának: a Sony foggal-körömmel ragaszkodik a pereskedéshez, szerintük a Tencent berezelt / Fotó: AFP

A konfliktus 2024 novemberében robbant ki, amikor a Tencent bemutatta a Light of Motiram című játékát, melyet azonnal a Sony sikeres Horizon Zero Dawn és Horizon Forbidden West sorozatához hasonlítottak. A PlayStation gyártója gyorsan reagált: plágium miatt beperelte a kínai vállalatot, arra hivatkozva, hogy a Tencent „szinte egy az egyben” lemásolta az ikonikus franchise stílusát, világát és főhősét. A Tencent válaszként azzal érvelt, hogy a Sony „túlértékeli” saját eredetiségét.

Most azonban a Sony visszatámadott. Egy friss bírósági beadványban a vállalat azzal vádolja a Tencentet, hogy leányvállalati hálóját használja a felelősség elhárítására, vagyis tudatosan bonyolította cégstruktúráját, hogy elkerülje a jogi felelősséget.

A Tencent azzal próbálja menteni magát, hogy a Light of Motiram megjelenését 2027-re halasztotta – de ez képtelenség. A károkozás már megtörtént, és továbbra is tart

– fogalmazott a Sony a beadványban. A Sony szerint a közönség már most egyértelműen koppintásként azonosítja a Tencent játékát: „A nyilvánosság felháborodott, amikor felismerte, hogy a Light of Motiram gyakorlatilag egy Horizon-másolat. A Tencent azonban mindezt figyelmen kívül hagyta, folytatta a játék promócióját, és nem vállalt felelősséget a tetteiért.”

A Sony szerint a Tencent kibújna a felelősség alól

A vita során a Tencent a jogi felelősség kérdésében is próbálta elterelni a figyelmet: a Sony a Tencent America, a Proxima Beta U.S. és a Tencent Holdings ellen indított pert, míg a kínai óriás azt állítja, hogy a játék fejlesztését és kiadását más cégek – a Polaris Quest, az Aurora Studios és a Proxima Beta PTE Ltd – végzik. Ezek mind a Tencent-csoporthoz tartozó entitások, de a Sony szerint ez csak egy tudatos kísérlet a „felelősségi bújócska” folytatására.