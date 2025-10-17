A kormány 14. havi nyugdíjat készít elő, a Tiszánál a nyugdíjak megadóztatásáról beszélnek – élesebb kontraszt nem is lehetne

A héten vetette fel Lázár János építési és közlekedési miniszter a 14. havi nyugdíj gondolatát, melynek bevezetésén a kormány gőzerővel dolgozik. Ezt később csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette, és péntek reggeli rádióinterjújában is beszélt a kérdésről. A kormányfő szerint a 14. havi nyugdíjat fokozatosan, a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan építenék fel, és elismerte azt is, hogy ehhez gazdasági erőre és békére van szükség. Az utóbbira egyre jobbak az esélyek, miután Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan éppen Budapesten tárgyalhatnak a háború lezárásól.

Akár 14. havi nyugdíj is érkezhet pár éven belül / Fotó: Huszár Márk

Ez kell a 14. havi nyugdíj bevezetéséhez

Orbán Viktor ezzel párhuzamosan a nyugdíjat megadóztatni szándékozó Tisza Párt terveire is reagált, a Bokros-csomaghoz hasonlítva Magyar Péterék terveit. A kormányfő szerint azonban a két pilléren – a befizetett járulékon és a szolgálati időn – alapuló nyugdíjrendszerhez hozzányúlni rendkívül kockázatos, ezért semmilyen nyugdíjreformot nem támogat, felülvizsgálatra szerinte akkor van lehetőség, ha több gyerek születik. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy

ő azt tudja garantálni, hogy a nyugdíjak vásárlóereje nem fog csökkenni.

A 14. havi nyugdíjról pedig azt mondta el, hogy azt a 13. havihoz hasonlóan két-három-négy év alatt lehetne felépíteni, ám ehhez szükség van a már említett gazdasági erőre és békére is. Az intézkedés ugyanis jelentős terhet jelentene a költségvetés számára, hiszen a Nemzetgazdasági Minisztérium márciusi közlése szerint a 13. havi nyugdíj 536 milliárd forintba került idén. A nyugdíjasok számának növekedésével és a nyugdíjak emelkedésével ez az összeg pedig várhatóan csak nőni fog.

A Tiszával rosszul járnának a nyugdíjasok

Ezzel szemben a Tiszához közeli közgazdász, Simonovits András arról beszélt, hogy a legmagasabb nyugdíjakat 10-20 százalékkal kellene megadóztatni, mert szerinte túl bőkezű a magyar nyugdíjrendszer, a Nők40 programot pedig „elmebetegségnek” minősítette.

Surányi György volt jegybankelnök a 13. havi nyugdíj ellen emelt szót, amit szerinte semmi sem indokol. Más kiszivárgott tiszás tervek is érzékenyen érintenék a nyugdíjasokat, így a párt által tervezett háromkulcsos személyi jövedelemadó aránytalanul nagy adóemelést jelentene a nyugdíjas munkavállalók számára.