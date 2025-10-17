Hamarosan elindul a Nyíregyháza-Debrecen közötti vasútvonal rekonstrukciója

A napokban elindul a Nyíregyháza–Debrecen vasútvonal 41 kilométerének rekonstrukciójának közbeszerzése. A mintegy 260 milliárd forintos beruházásból 202 milliárdot emészt fel a pályarekonstrukció, 60 milliárd pedig a biztonsági berendezésekre kell – közölte Tasó László közlekedésfejlesztésért felelős miniszteri biztos a 471-es út kulcsfontosságú 1200 méteres debreceni szakaszának forgalomba helyezésekor.

Tasó László: hamarosan indulhat a Nyíregyháza–Debrecen vasútvonal rekonstrukciója / Fotó: Derencsényi István

A Záhonyt Budapesttel összekötő vasútvonal korszerűsítésével a pálya terhelhetősége húszezer tonna fölé emelkedik, ami azt jelenti, hogy a jelenlegit nagyságrendekkel meghaladó szállítási igények olajozott kiszolgálására is alkalmas lesz.

A nagyszabású vasúti beruházáshoz hozzátartozik a 471-es út Debrecenen belterületén lévő közúti kereszteződésének kiváltása aluljáróval, illetve a vasútvonal egyik városon belüli felüljárójának átépítése.

Az utóbbi sürgető voltát támasztja alá, hogy a kamion- és autóbusz-forgalmat biztonsági okok miatt már megtiltották a Vágóhíd utcai felüljárón. A vasúti rekonstrukció befejezése négy éven beül várható.

A háború befejezése logisztikai fellendülést hozhat

Kérdésünkre a közlekedésfejlesztésért felelős miniszteri biztos közölte:

a 471-es út rekonstrukciója Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is folytatódik, a közbeszerzés kiírása itt is rövidesen várható.

Az út Hajdúsámson-Debrecen közötti szakaszának négysávosítását már korábban befejezték,

most pedig Mátészalka és Nyírbogát tehermentesítését célzó fejlesztéseken túlmenően várhatóan az út Nagykárolyig tartó továbbépítése is napirendre kerül.

Tasó László szerint a vasút-, és közútfejlesztések gyorsítását indokolja, hogy az orosz–ukrán háború remélhetőleg rövidesen befejeződik, ami számítások szerint a szállítási igények megugrását fogja eredményezni. Erre pedig a vasutat és a közutakat is fel kell készíteni.



Sokba kerül a hét hónapos csúszás

A 471-es út most átadott Debrecenen belüli szakasza kapcsán Papp László polgármester sajnálatosnak nevezte, hogy a kivitelezés egy még mindig folyamatban lévő jogvita miatt hét hónapos csúszást szenvedett. A városvezető elmondta, az érdeksérelemre hivatkozva pert indító vállalkozásnak már a beruházás megkezdése előtt felajánlottak egy csereingatlant, amit az meg is vásárolt. Az üzlete átköltöztetéséhez szükséges fejlesztéseket azonban nem kezdte meg, tevékenységét továbbra is az útban lévő ingatlanon végzi. Ez pedig tovább késlelteti a beruházás végleges átadását.