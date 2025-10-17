Magyarország legrosszabb autópályája: újabb mélypont következett be, a Strabag megszegte az ígéretét, Lázár János minisztériuma kiakadt

„A Strabag munkája szégyen: amit épített, az megsüllyed, amit ígért, az csak üres szó maradt – ideje lenne, hogy felelősséget vállaljanak a totális kudarcukért, mert ez az ország nem a kísérletező kontárok terepe” – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteken.

Lázár János minisztériuma szerint szégyen és gyalázat, amit a Strabag művel / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI (illusztráció)

A minisztérium feltöltött videójában Nagy Bálint elmondta, hogy a cég nem tudja tartani az általa vállalt határidőt. A közlekedésért felelős államtitkár megfogalmazása szerint az M30-as szakaszát már rég le kellett zárni, hiszen a tervezési és kivitelezései problémák merültek fel.

„A Strabag azt vállalta, hogy garanciálisan kijavítja ezeket a hibákat október végéig. Azonban ma már egyértelműen láthatjuk, hogy e hónap végéig a munkával nem fog tudni elkészülni, ami szégyen és gyalázat” – jelentette ki a politikus.

Hangsúlyozta, hogy

ez nem maradhat következmények nélkül, a minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a közlekedők minél előbb újra használatba vehessék az utat.

Az államtitkár korábban elmondta, hogy az M30-as autópálya és több borsodi főút hibáiért a kivitelező felel, nem a kormány. Nagy Bálint akkor közölte, hogy Strabag október végéig köteles elvégezni a garanciális helyreállításokat.

A garanciális javítás előreláthatólag legalább négy-öt milliárd forintjába fog kerülni a kivitelezőnek. A Strabag szakemberei és géparzenálja hónapok óta munkálkodik a nagyjából 150 méteres sztrádaszakaszt magában foglaló munkaterületen, és – a vállalás alapján – október 21-re ígérik a helyreállítás befejezését.

Noha a Strabag építőipari vállalat a tavalyi évet több mint 17 milliárd eurós bevétellel és nagyjából 1 milliárd eurós adózás előtti eredménnyel zárta, a bécsi tőzsdén jegyzett vállalat vezetősége most valószínűleg árgus szemmel figyeli a császárváros kartellbíróságán megkezdett pert: az osztrák gazdaságtörténet legnagyobb összegű versenyhatósági bírságát szabhatják ki a cégre.

A Strabagot azzal vádolják ugyanis, hogy több mint 15 éven keresztül, 2002 júliusától 2017 októberéig kartellezett építőipari szektortársaival Ausztriában. A kartellben részt vevő vállalatok ezalatt – számos áldozat kárára – összejátszottak az árak megállapításában, felosztották egymás közt a piacot, és üzleti információkat is cseréltek egymással.