Deviza
EUR/HUF390.78 +0.23% USD/HUF334.22 +0.3% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF423.37 +0.59% PLN/HUF91.89 +0.1% RON/HUF76.81 +0.21% CZK/HUF16.08 +0.16% EUR/HUF390.78 +0.23% USD/HUF334.22 +0.3% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF423.37 +0.59% PLN/HUF91.89 +0.1% RON/HUF76.81 +0.21% CZK/HUF16.08 +0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,271.44 -0.77% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,732 -0.95% OTP30,180 -1.49% RICHTER10,190 -0.29% OPUS554 -0.18% ANY7,160 -1.68% AUTOWALLIS158.5 -0.32% WABERERS5,000 +3.2% BUMIX9,773.46 +1.21% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,190.74 -1.49% BUX102,271.44 -0.77% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,732 -0.95% OTP30,180 -1.49% RICHTER10,190 -0.29% OPUS554 -0.18% ANY7,160 -1.68% AUTOWALLIS158.5 -0.32% WABERERS5,000 +3.2% BUMIX9,773.46 +1.21% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,190.74 -1.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópályája
Strabag
Lázár János

Magyarország legrosszabb autópályája: újabb mélypont következett be, a Strabag megszegte az ígéretét, Lázár János minisztériuma kiakadt

Lázár János minisztériuma szerint szégyen és gyalázat, amit a Strabag művel. Az osztrák cég azt vállalta, hogy garanciálisan kijavítja a hibákat október végéig, azonban ez nem történt meg.
VG
2025.10.17, 11:10
Frissítve: 2025.10.17, 12:15

„A Strabag munkája szégyen: amit épített, az megsüllyed, amit ígért, az csak üres szó maradt – ideje lenne, hogy felelősséget vállaljanak a totális kudarcukért, mert ez az ország nem a kísérletező kontárok terepe” – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteken.

Lázár János minisztériuma szerint szégyen és gyalázat, amit a Strabag művel / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI (illusztráció)

A minisztérium feltöltött videójában Nagy Bálint elmondta, hogy a cég nem tudja tartani az általa vállalt határidőt. A közlekedésért felelős államtitkár megfogalmazása szerint az M30-as szakaszát már rég le kellett zárni, hiszen a tervezési és kivitelezései problémák merültek fel.

„A Strabag azt vállalta, hogy garanciálisan kijavítja ezeket a hibákat október végéig. Azonban ma már egyértelműen láthatjuk, hogy e hónap végéig a munkával nem fog tudni elkészülni, ami szégyen és gyalázat” – jelentette ki a politikus.

Hangsúlyozta, hogy 

ez nem maradhat következmények nélkül, a minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a közlekedők minél előbb újra használatba vehessék az utat.

Az államtitkár korábban elmondta, hogy az M30-as autópálya és több borsodi főút hibáiért a kivitelező felel, nem a kormány. Nagy Bálint akkor közölte, hogy Strabag október végéig köteles elvégezni a garanciális helyreállításokat.

A garanciális javítás előreláthatólag legalább négy-öt milliárd forintjába fog kerülni a kivitelezőnek. A Strabag szakemberei és géparzenálja hónapok óta munkálkodik a nagyjából 150 méteres sztrádaszakaszt magában foglaló munkaterületen, és – a vállalás alapján – október 21-re ígérik a helyreállítás befejezését.

Noha a Strabag építőipari vállalat a tavalyi évet több mint 17 milliárd eurós bevétellel és nagyjából 1 milliárd eurós adózás előtti eredménnyel zárta, a bécsi tőzsdén jegyzett vállalat vezetősége most valószínűleg árgus szemmel figyeli a császárváros kartellbíróságán megkezdett pert: az osztrák gazdaságtörténet legnagyobb összegű versenyhatósági bírságát szabhatják ki a cégre.

A Strabagot azzal vádolják ugyanis, hogy több mint 15 éven keresztül, 2002 júliusától 2017 októberéig kartellezett építőipari szektortársaival Ausztriában. A kartellben részt vevő vállalatok ezalatt – számos áldozat kárára – összejátszottak az árak megállapításában, felosztották egymás közt a piacot, és üzleti információkat is cseréltek egymással.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu