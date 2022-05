Egy Kijev belvárosában lévő metróállomáson adott koncertet Bono ír rockzenész, a U2 zenekar frontembere – írja a France 24.

Fotó: Oleg Petraszjuk

A lap beszámolója szerint a 61 éves sztár egy kijevi metróállomás peronjáról énekelte a Sunday Bloody Sunday, a Desire és a With or without you című U2-klasszikusokat.

Az ukrajnai emberek nem csak a saját szabadságukért harcolnak, mindannyiunkért harcolnak, akik szeretjük a szabadságot

– mondta Bono egy szünetben.

Az énekes utalt Írország múltbeli konfliktusaira, függetlenségért vívott harcára is.

Imádkozunk azért, hogy hamarosan ti is élvezhessétek a békét

– mondta az énekes.

Az ország keleti részén Bono meglepetésszerű fellépése idején is dúltak a harcok.