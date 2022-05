Sanghaj felhagy a korlátozásokkal és azt tervezi, hogy június 1-től visszatér az élet a városban a normális kerékvágásba

– írja a Reuters.

A Covid-zárlat több mint hat hétig tartott a huszonhat millió fős metropoliszban, ahol gyakorlatilag mindenki karanténba került. A lakosságot nagyon megviselte a bezártság, és az, hogy még az alapvető árucikkekhez sem tudtak hozzájutni. Sokan most először tapasztalták meg az éhínséget és a nélkülözést. A közhangulat a koronavírus megjelenésének idejére emlékeztetett, az öngyilkosságok száma is megnövekedett. Az utcák teljesen kihaltak, az egészségügyi dolgozók és az őrök teljes védőfelszerelést viseltek. Az európai országok közösen tiltakoztak az ellen, amiért szétválasztották a szülőket és a megbetegedett gyermekeket. A bankárok és az üzletemberek ellehetetlenítve érezték magukat, és aki tehette, elhagyta a korábban nagy lehetőségekkel kecsegtető várost.

Közgazdászok már korábban is figyelmeztettek, hogy a zéró-Covid politika tönkreteheti a kínai gazdaságot, és jelentős zsugorodásnak nézhetnek elébe a második negyedévben. Sanghaj eddig kitartott amellett, hogy mindenáron megállítja a vírust, még ha ehhez további szigorítások is szükségesek, mint ahogyan a múlt héten a teljes metróhálózatot felfüggesztették. Most azonban valami megváltozott, és a város vezetése rájött, hogy hosszú távon fenntarthatatlan ez a típusú járványkezelés.

Zong Ming, Sanghaj alpolgármestere hétfőn hozta nyilvánosságra az újranyitással kapcsolatos stratégiát. A lépések egymásra épülve, több fázisban valósulhatnak meg, és várhatóan még az egész június a Covid elleni küzdelemről fog szólni.

A kisboltok és a gyógyszertárak már a héten nyithatnak.

A kijárást viszont továbbra is korlátozzák, a lazítást május 21-re tervezik.

Fotó: LIU JIN / AFP

Jövő hétfőtől újra feléled a forgalom, lehet használni a buszokat és a vonatokat, a légitársaságok pedig sűrítik a belföldi járatokat.

A tömegközlekedés igénybe vételéhez azonban 48 óránál nem régebbi, negatív Covid-tesztet is fel kell mutatni a jegy mellett.

Vasárnap kevesebb mint 1000 új fertőzöttet jelentettek a városban, ami bizakodásra adhat okot. Ha tovább mérséklődik a megbetegedések száma, akkor sikerülhet a júniusi nyitás.

A korlátozásokat az ipar, a kereskedelem és a foglalkoztatás is megszenvedte, amely nemzetközi szinten is érezhető volt és több száz millió ember életére volt kihatással. Kína ipari termelése a hétfőn közzétett adatok szerint áprilisban 2,9 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbi időszakhoz képest, a kiskereskedelmi forgalom 11,1 százalékkal volt alacsonyabb, amely még az elemzők várakozásait is alulmúlta. A vendéglátás bevétele 22,7 százalékkal, az autóeladás 47,6 százalékkal, az ingatlanértékesítés 46,6 százalékkal, a pandémia óta nem látott mértékben csökkent. A kínai statisztikai hivatal májusban a gazdasági mutatók javulására számít, a központi bank pedig ösztönző intézkedéseket tervez, ám fellendülésről egyelőre még nem lehet beszélni.