Kínában megint tombol a vírus. Új omikron altípust találtak, és a napi esetek száma már a 20 ezret is meghaladja. A fertőzések egyik gócpontja Sanghajban van. A metropolisz 25 millió lakosa jelenleg karanténban tartózkodik. A városban tiltják a kapcsolatot a Covid–19-es betegek és közvetlen, negatív tesztet produkáló családtagjaik között. Extrém korlátozások léptek életbe, amelyek értelmében akár a szülőktől is szét lehet választani a gyermekeket, és még a kórházba került csecsemőiket sem látogathatják. A kötelező tesztelés hírére sokan félni kezdtek attól, hogy még több gyermeket különíthetnek el a családjától. Egész Európa felháborodott ezen a járványkezelésen, harminc ország közös levélben szólította fel Kínát, hogy változtasson a stratégián.

A szigorú korlátozások lassan éhínséghez vezethetnek, az emberek még élelmiszerért sem mozdulhatnak ki

– írja a BBC.

Fotó: STR / AFP

A város lakói egyre türelmetlenebbek, hiszen keveseknek van otthon akár hetekre elegendő tápláléka. Még a jobb módúak is megtapasztalták most, hogy milyen az éhezés. Még akkor sem léphet ki valaki a lakása ajtaján, ha egyébként tünetmentes, de pozitív tesztet produkált, de gyakorlatilag a lakosság teljes egészére vonatkozik a kijárási tilalom. Az élelem beszerzésre az egyetlen megoldás jelenleg a rendelés, de a fertőzöttség magas aránya miatt ez sem működik gördülékenyen, ráadásul nincs akkora választék és az árak is emelkedtek. A házhoz szállítás a korábbi kényelmi szolgáltatásból vészhelyzeti eszközzé alakult át.

Sanghaj, 30ti milionove mesto hlasi 8 tisic asymptomatickych a 400 nemocnych. Maji lockdown.



Aspon takto z distancu a kdyz jde o Cinu, jsou schopni zastanci restrikci uznat, ze to jsou totalitni praktiky nesouvisejici se zdravim? https://t.co/cfFBpfdBZy — Unalphabetka (@unalphabetka) April 4, 2022

A még dolgozó futárok főként alapvető élelmiszereket, kenyeret, rizst, ásványvizet, tésztát, tejet, zöldségeket és gyümölcsöket szállítanak. A városvezetés már dolgozik alapján, hogy legalább néhány kereskedelmi egység megnyisson.