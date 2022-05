A feltételezések szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatalosan hadat üzenhet Ukrajnának, és beszédében bejelenthet valamilyen általános mozgósítást – írja a Sky News. A híroldal által megszólaltatott elemző szerint azonban meglepő lenne, ha az orosz elnök a győzelem napján ezt megtenné. Hozzátette, hogy az orosz erők valószínűleg továbbra is megpróbálják bevenni a kelet-ukrajnai Luhanszk és Donyeck tartományokat.

Putyin a győzelem napja alkalmából tartott beszédében üdvözölte a Szovjetunió „diadalát” a náci Németország felett. Szerinte ez „példátlan hősi bravúr” volt, és Oroszországnak biztosítania kell, hogy „a globális háború borzalma soha ne ismétlődjön meg”.

Az orosz elnök a jelenkorra reagálva hozzátette, hogy Oroszország „hiába” próbált kompromisszumot kötni biztonsági kérdésekben a NATO-val, hiszen az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének országai

nem akartak hallani minket... ez azt jelenti, hogy a valóságban egészen más terveik voltak.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Putyin azt is mondta, hogy

nyíltan újabb büntetőakciót készít elő Ukrajna Donbasz régiójában, és szerinte elfogadhatatlan nyomás van jelen az orosz határ mentén, amely fenyegeti Oroszország biztonságát.

Az orosz elnök azt is állította, hogy

a nyugati világ már felkészült arra is, hogy Oroszországot a Krím félszigettel együtt megszállja.

Hozzátette, hogy az Ukrajna elleni háború „megelőző csapás volt az agresszor ellen”. A beszédet a következő szavakkal zárta:

Dicsőség a dicsőséges fegyveres erőinknek, Oroszországnak, a győzelemért! Hurrá!

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

A második világháború Európában 1945. május 9-én ért véget, amikor a náci Németország aláírta a fegyverletételt, pár nappal az országot irányító diktátor, Adolf Hitler öngyilkossága után. A szörnyű pusztítással járó háború végét jelző nap a Szovjetunió, majd később Oroszország számára azóta is meghatározó időpont.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

2014-ben a Krím félsziget megszállását is ünnepelte Oroszország és a Vörös téren a fasizmus felett aratott győzelemről szónokló Vlagyimir Putyin, aki ugyanazon a napon Szevasztopolba is elrepült, hogy kifejezze diadalát. Az idei évben azonban nem valószínű, hogy hasonló sikereknek örülhet az orosz elnök, ugyanakkor elképzelhető, hogy ezen a napon megtörténik a formális hadüzenet, a harcok beszüntetése vagy épp az általános mozgósítás. A katonai felvonulást az idén is biztosan megtartják.