A vártnál lassabb orosz előrenyomulás és a második világháborús győzelmet ünneplő május 9-i dátum közeledése azt eredményezheti, hogy Vlagyimir Putyin hivatalosan is hadat üzen Ukrajnának – írja a CNN.

Mindennek nem csupán szimbolikus jelentősége lenne, de lehetővé tenné a tartalékosok és a sorkatonák bevetését, sőt az általános mozgósítást is a háborús erőfeszítések érdekében.

A győzelem napjának nyugati elemzők szerint óriási a jelentősége Oroszországban,

amit Putyin kihasználhat céljai elérésének segítésére. Propaganda szempontjából vagy egy nagy harctéri győzelem, vagy a további eszkaláció bejelentése szolgálhatja az orosz elnök terveit, de akár mind a két témában történhet lépés.

Moszkva mindeddig ragaszkodott ahhoz, hogy Ukrajnában nem háború vagy invázió zajlik, hanem különleges katonai művelet, melynek célja a megtámadott ország nácimentesítése. Tekintve, hogy május 9-én pont a nácikkal szemben aratott győzelmet ünnepli Oroszország, ez ideális időpont lehet a hadüzenethez, noha a zsidó származású Volodimir Zelenszkij által vezetett Ukrajnát némiképp furcsa azzal vádolni, hogy nácik uralma alatt áll.

A nevezetesen dátumon megtett hivatalos hadüzenet növelheti a háború támogatását az orosz közvéleményben, és

az általános mozgósítás és a sorkatonák frontra küldésének lehetősége segíthet pótolni az orosz csapatok súlyos veszteségeit az élőerő területén.

A kezdeti támadás sikertelenségét követően Oroszország a keleti fronton, a Donbasz régióban összpontosította seregeit, ami 2014 óta gyakorlatilag a konfliktus frontvonala.

Azonban a Pentagon szerint az orosz háborús erőfeszítések továbbra is sok kívánnivalót hagynak maguk után, azokat a gyenge vezetés és logisztika vagy épp az alacsony morál egyaránt hátráltatja.

Az amerikai hírszerzés információi szerint a kivérzett orosz csapatok részéről is mind jobban érzékelhető a további veszteségektől való félelem, miközben egyre közeledik a május 9-i időpont. Az erőteljes ukrán ellenállás azt is eredményezheti, hogy az oroszok más területen igyekeznek katonai sikereket elérni.

Ez lehet egy Odesszával szembeni támadás vagy épp Mariupol teljes kontrolljának a bejelentése.

Megtörténhet a Luhanszki és Donyetszki Népköztársaságok Oroszországhoz csatolása vagy épp Herszon központtal egy újabb hasonló népköztársaság létrehozása is.

A nevezetes dátumot Moszkva azért is igyekezhet minden lehetséges módon kihasználni, hogy elterelje a figyelmet a harctéri kudarcokról. Ugyanakkor a győzelem napján megtett hadüzenet ironikus módon pont a háborús erőfeszítések kudarcának beismerését is jelentené.