Sylvie Briand, a WHO járványügyi felkészültségért felelős vezetője a szervezet tagországainak tartott pénteki, genfi eligazításon elismerte: keveset tudtak meg a majomhimlő jelenlegi terjedéséről azóta, hogy az első esetet azonosították május 7-én az Egyesült Királyságban. Az EU járványügyi központja szerint az európai országokban a majomhimlő vírus 219 igazolt megbetegedést okozott egy hónapon belül; a WHO szerint a gyanítható esetekkel együtt több mint 400-ra tehető a fertőzöttek száma a Közép- és Kelet-Afrikán kívüli, mintegy 20 országban.

A majomhimlő az Egyesült Államokban, Európában, Ausztráliában és a Közel-Keleten is megjelent az elmúlt időszakban. Halálozást egyetlen esetben sem okozott a megbetegedés május eleje óta.

Itt írtunk részletesen arról, mire figyeljünk:

A WHO szakértői hangsúlyozták: a jelenségnek még az elején járunk, annyit biztosan tudunk, hogy a következő időszakban lesznek új esetek, de

pánikra nincs ok.

A majomhimlő egy nyállal, testnedvekkel terjedő vírus, amely lázzal, duzzadt nyirokcsomókkal és fájdalmas kiütésekkel jár, de általában enyhe lefolyású. A hólyagok elsősorban a kezeken, a lábakon és az arcon jelentkeznek. A jelenlegi megbetegedések túlnyomó többségét egy enyhe lefolyású megbetegedést okozó (nyugat-afrikai) törzsből származó vírus okozza, amelynek egyszázalékos a halálozási aránya. A majomhimlő kongói vírustörzse által okozott megbetegedés súlyosabb, az akár 10 százalékos halálozással is járhat.

Fotó: Cynthia S. Goldsmith / Russell Regnery / Centers for Disease Control and Prevention

Azt már korábban is elmondták a szakértők, hogy

a majomhimlő nem fog olyan járványt okozni, mint a Covid, de attól még komoly betegség – amelyet komolyan kell vennünk.

A Guardian beszámolója szerint a járványügyi szakértők most azt mondják, a WHO-nak egyértelműbb és részletesebb iránymutatással kellene szolgálnia arra, hogyan kerülhető el a fertőzés, illetve mit kell tennie azoknak, akik elkapták a vírust. A szakemberek szerint csak így kerülhető el, hogy a koronavírus-világjárvány első időszakában tapasztalt hibák ne ismétlődjenek meg.

Van okunk aggódni?

A WHO épp azt mérlegeli, hogy a majomhimlő terjedését mennyire vegye komolyan. Ha a szervezet úgy dönt, hogy nemzetközi aggodalomra okot adó, potenciális közegészségügyi veszélyhelyzetként (angolul potential public health emergency of international concern, azaz PHEIC) értékeli a kór megjelenését, vagy épp globális egészségügyi veszélyhelyzetet hirdet miatta – ahogy tette ezt például az ebola vagy a covid járványok idején – azzal lendületet adna a védekezésnek. A járványügyi szakértők szerint erre lenne szükség.

"Egyelőre nem ült össze a veszélyhelyzeti bizottság" – közölte Mike Ryan, a WHO járványügyi programjának vezetője.

Szakértők valószínűtlennek tartják, hogy a WHO – a szervezeten belül is megfogalmazott aggodalmak ellenére – végül úgy dönt, hogy kihirdeti a nemzetközi veszélyhelyzetet, hiszen a majomkór egy korábbról ismert vírus, jelenlegi is rendelkezésre állnak eszközök a megfékezésére. Épp ezért fontosnak tartják, hogy a közegészségügyi hatóságok országos szinten lépjenek fel, összehangolt és szigorú karantén-eljárásokat vezessenek be, anélkül, hogy megvárnák a WHO figyelmeztetését.

Ha arra várnak, hogy a WHO megkongassa a vészharangot, a közegészségügyi hatóságok azt kockáztatják, hogy túl enyhén lépnek fel a vírussal szemben, ami később problémákat okozhat, pedig néhány országban vakcinák és gyógykezelések is rendelkezésre állnak a himlő ellen.

Az Egyesült Államokban már oltják az embereket

Négy államban ajánlották már fel az igazolt fertőzöttekkel szoros kapcsolatban álló, veszélyeztetett kontakt-személyek számára az Jynneos majomhimlő elleni vakcinát az Egyesült Államokban – írja a CBS News. Fertőzötteket eddig nyolc államban azonosítottak: Kaliforniában, Colorado államban, Floridában, Massachusetts-ben, New Yorkban, Utah államban, Virginiában és Washingtonban.

Colorado, Massachusetts, Virginia és Washington államokban kezdték meg a kontakt-személyek oltását. A szükséges vakcinákat a szövetségi kormány tartalékaiból bocsátják az államok rendelkezésére. Himlőjárvány több mint négy évtizede nem volt sem Európában, sem az Egyesült Államokban, nem tartották komoly veszélynek, így a majomhimlő elleni oltásokból világszerte rendkívül kevés áll rendelkezésre. A készletek mennyisége nem ismert.

A szövetségi kormány által raktározott oltóanyagot, amelyet az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) még 2019-ben engedélyezett majomhimlő és feketehimlő ellen, a Bavarian Nordic gyártja. Ez lesz az első széles körű bevezetése, ugyanis a vakcinát korábban csak azok kapták, akik munkájuk révén fertőzésveszélynek vannak kitéve.

Az Egyesült Államokban ezen kívül egyetlen himlő elleni védőoltás áll rendelkezésre, az amerikai Emergent Biosolutions által gyártott ACAM2000, amelyből több mint 100 millió dózist raktároznak a szövetségi stratégiai tartalékban, de ez a Bavarian Nordic vakcinájához képest állítólag jóval több potenciális mellékhatással bír , és nehezebb beadni, ráadásul kifejezetten a majomhimlő elleni védőoltásként nem is kapott engedélyt. Az Emergentnek már a koronavírus-járvány alatt is botrányokkal tűzdelt volt az együttműködése a szövetségi kormánnyal. Erről itt írtunk részletesen:

Az Európai Gyógyszerügynökség nemrég hagyott jóvá egy új gyógyszeres eljárást, amelyet a majomhimlő vírussal fertőzöttek kezelésére fejlesztettek ki.

Ezek a cégek nyerhetnek a vírus terjedésén

A dán biotechnológiai vállalat, a Bavarian Nordic dollármilliókat kapott a vakcinafejlesztésre az Egyesült Államoktól, és állítása szerint mostanáig mintegy 30 millió dózist szállított le az oltóanyagból az állami stratégiai készletbe. Kérdéses azonban, hogy ezek közül mennyi használható, hiszen ahogy a CBS is emlékeztet, a Bavarian még 2019-ben elismerte, hogy át kell alakítania a vakcina formuláját, és át kell térnie a fagyasztásos tartósításra, mert a korábban gyártott vakcinák szavatossága gyorsan, a készletek hamar használhatatlanná válnak.

Az azóta kifejlesztett új formulából az amerikai járványügyi központnak, a CDC-nek mindössze ezer dózisnyi áll rendelkezésére.

A Bavarian Nordic himlő elleni vakcináját 2019-ben engedélyezte az FDA, de a formulát azóta egyszer sem alkalmazták széles körben, ráadásul át is kellett alakítani, mert a hosszú távú tárolhatósága nem volt biztosított. A cégnél most izzanak a telefonok, olyan országokból is érkeznek megrendelések, ahol eddig nem azonosítottak fertőzötteket.

Fotó: Sven Hoppe / dpa Picture-Alliance via AFP

A Bavarian Nordic szóvivője a Forbesnak azt nyilatkozta: a céget bombázzák megrendelésekkel, olyan országok is, amelyekben egyelőre nem azonosítottak majomhimlős fertőzöttet. A dán biotech-vállalat azt állítja, egy év alatt 30 millió adagot tud legyártani az oltásból. Az amerikai Emergent Solutions évi 18 millió dózisnyi vakcina gyártására van kapacitása, és hamarosan lezárja a tárgyalásokat a brincidofovir himlős megbetegedések kezelésére alkalmas gyógyszer licenszének megvásárlására. Az antivirális készítményt fejlesztő Chimerix nem a Forbes-nak kommentálta a hírt.