A CNBC arról ír, hogy május 25-én már 346 megerősített majomhimlős esetet regisztráltak Afrikán kívül, 22 országban - írta meg a CNBC. Azóta már egy 23. országban is felütötte a fejét a kór, május 27-én pénteken Finnországból is igazolt majomhimlős esetet jelentettek - erről a Reuters számolt be. A vírus most először terjed ilyen ütemben Közép- és Nyugat-Afrikán kívül. A vírust olyan utazókon keresztül juthatott el a világ ennyi pontjára, akik jártak Afrika érintett részein, illetve az sem kizárt, hogy importált állatokon keresztül is terjedt a betegség.

Mi az a majomhimlő, és hogy került Európába? Egyes szakértők a megbetegedések számának növekedését a Covid–19 miatti korlátozások feloldásával, illetve a megnövekedett utazási kedvvel magyarázzák.

A vírus eddigi terjedése főleg szexuális közösségekben történt. Vannak olyan elképzelések, hogy a majomhimlőhöz képest gyorsnak mondható terjedés egyik katalizátora a Kanári-szigeteken nem rég megrendezett Gay Pride fesztivál lehetett, ami nagyjából 80 ezren vettek részt a világ minden tájáról. Az Egészségügyi Világszervezet közölte, hogy a vírus emberek közötti terjedéséhez rendkívül szoros érintkezésre van szükség, szóval a szexuális kapcsolatok közben könnyebben fertőz a majomhimlő. Ennek ellenére hangsúlyozza a WHO, hogy nem a szexuális úton terjed, pusztán a szoros érintkezésre van szükség.

A WHO hozzátette, hogy gyermekeket, várandós nőket és olyanokat, akiknek le van gyengülve az immunrendszere könnyebben megtámad a majomhimlő.

A vírus a himlő családjába tartozik, de annál enyhébb lefolyású betegség. Az eddigi ismeretek szerint az általános himlőoltások 85 százalékban hatékonyan védenek a majomhimlő ellen, de azt hozzá kell tenni, hogy konkrétan ez ellen a betegség ellen nincs vakcina. A WHO nem számít rá, hogy tömeges és világszintű átoltásra lenne szükség a jelenlegi helyzetben a vírus megfékezése érdekében. Ennek ellenére a szakértőket aggodalommal tölti el, hogy egy ilyen nehezen terjedő vírus most magához képest mégis ilyen ütemben tud fertőzni a világ különböző pontjain. Emiatt arra szólítanak fel, hogy mindenki fokozottan figyeljen a higiéniára.

Fotó: Maxime Gruss / Hans Lucas via AFP

A majomhimlő a felületeken keresztül is terjedhet, például, ha valaki egy fertőzött ruháját hordja huzamosabb ideig. Emiatt nem csak a testi higiénia fontos, hanem a rendszeres fertőtlenítés is, legfőképpen akkor, ha igazoltan fertőzött személy van a környezetünkben.

Mit lehet tenni, ha valaki megfertőződik

Ha a majomhimlő tünetei megjelennek valakin, akkor fontos, hogy tartózkodjon a fizikai érintkezésektől és azonnal forduljon orvoshoz.

A kezdeti tünetek a láz, fej és hátfájás, duzzanat, majd később a kiütések.

Ez utóbbiak általában a fertőződés után 1-5 napon belül megjelennek. A kiütések általában az arcon jelennek meg először és onnan terjednek tovább az egész testen. A kiütések kidomboruló dudorokká, majd később hólyagokká válnak. Ezek megtelnek fehér folyadékkal, később felhasadnak és varasodnak.

Fontos, hogy a majomhimlő a kezdeti tüneteknél könnyen összetéveszthető más betegségekkel, például bárányhimlővel, herpesszel, vagy akár a szifilisszel ezért fontos az orvosi megerősítés. A fertőzötteknek azonnal izolálniuk kell magukat másoktól.

A betegség általában enyhe lefolyású és 2-4 héten belül át lehet esni rajta.