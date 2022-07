Szerdán tölti be a 80. életévét Harrison Ford, Hollywood egyik utolsó élő legendája, minden idők egyik legsikeresebb amerikai színésze. A mozik világa ma egész biztos másként festene, ha Ford nem játssza el és nem visz sikerre olyan karaktereket, mint például Indiana Jones, Han Solo vagy Rick Deckard.

Harrison Ford Chicagóban született, 1942. július 13-án. Ír származású apja egy ideig színészkedett, majd biztosítási ügynöknek állt, anyja rádiós hangjátékokban szerepelt.

Fotó: Ludovic Marin / AFP

A Ford család az ötvenes években a Chicago melletti Park Ridge-ben lakott, és a New York Post cikke szerint kitették az eladó táblát a színész egykori családi otthonára. Az elmúlt évtizedekben számos felújításon átesett, három hálószobás, „másfél” fürdőszobás épületet a lap szerint 749 ezer dollárért kínálják.

Ford az iskolaéveit töltötte a házban, és azóta több tulajdonosa is volt az ingatlannak, ám a mostaniról nem közölt információt a cikk. Az ifjú Fordnak eleinte nem voltak színészi ambíciói, a wisconsini főiskolán, ahol angol nyelvet és irodalmat, valamint filozófiát tanult, csak azért vette fel a drámaórákat, mert könnyen akart jegyet szerezni, és saját bevallása szerint eleinte rettegett a színpadon. Az intézményt még a diplomaosztó előtt otthagyta, és 1985-ben, már ünnepelt sztárként sem fogadta el a felajánlott tiszteletbeli fokozatot.

Hollywoodba utazott, ahol több kisebb szerepet kapott filmekben és tévésorozatokban, 1970-ben Michelangelo Antonioni Zabriskie Point című filmjében is feltűnt. A munkájától nem voltak elragadtatva, az egyik stúdiónál azt mondták neki: Maga sohasem fog boldogulni ebben a szakmában.

Mivel akkor már kétgyermekes családapa volt, más pénzkereseti lehetőség után kellett néznie. A The Doors együttes koncertjein volt színpadi munkás, és kitanulta az ácsszakmát is. Életének fordulatát új mesterségének köszönhette: George Lucas tőle rendelt konyhaszekrényeket, és a rendező annyira megkedvelte, hogy szerepet adott neki az American Graffiti című filmjében.

Fotó: Paramount Pictures / Lucasfilm / Collection Christophel via AFP

Ford ezután ácsként és színészként is dolgozott Francis Ford Coppola Magánbeszélgetés és Apokalipszis most című alkotásában, majd 1977-ben megkapta Lucastól a vagány űrpilóta, Han Solo szerepét a Csillagok háborúja első részében. (Lucas állítólag sokáig habozott, mert a szerepet eredetileg Christopher Walkennek szánta.) A siker elsöprő volt, Ford csillaga ettől kezdve egyre magasabbra ívelt. Az azóta eltelt 42 év alatt a réges-régen, egy messzi galaxisban játszódó filmfolyam öt részében szerepelt, A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér után 2014-ben a hetedik, majd 2019-ben a kilencedik epizódban. Han Solo után egy újabb legendás karaktert, a vad kalandokba keveredő régészt, Indiana Jonest formálta meg, először a Steven Spielberg rendezte Az elveszett frigyláda fosztogatóiban (1981), majd 2008-ig még három folytatásban. Nemrégiben ötödször is eljátszotta Indiana Jonest, a rendezést Spielberg átengedte James Mangoldnak, a végeredményt a tervek szerint 2023 közepén láthatjuk.

Az 1980-as évektől rendre egyfajta antihős szerepkörben kezdett feltűnni, például Ridley Scott kultfilmmé előlépett, sokak számára nem könnyen emészthető Szárnyas fejvadászában (1982), majd annak 2017-ben bemutatott folytatásában. A kis szemtanúban (1985), amelyért Oscar-jelölést is kapott, az Ártatlanságra ítélve és A szökevény című moziban nem mindennapi helyzetekbe kerülő, de ott helytálló átlagembereket alakított. 1992-ben és két évvel később Tom Clancy regényeinek hősét, Jack Ryant keltette életre a Férfias játékok és a Végveszélyben című akcióthrillerben, 1997-ben pedig az Egyesült Államok elnökét is eljátszotta Az elnök különgépe című alkotásban.

Fotó: Lucasfilm / Collection Christophel via AFP

Évtizedeken át tartó sikertörténete után néhány gyengébb filmmel rukkolt elő, mint az eredetileg 1954-ben forgatott Sabrina felújított változata Julia Ormonddal, Az ördög maga című, Brad Pitt-tel készült thriller 1997-ben vagy a Hollywoodi őrjárat 2003-ban. 2010-ben az Ébredj velünk! című habkönnyű vígjáték mogorva televíziósaként aratott sikert Rachel McAdams és Diane Keaton oldalán, egy évvel később Daniel Craig ellenfele volt a Cowboyok és űrlények című sci-fi akciófilmben. 2013-ban drámai oldalát mutatta meg A 42-es című életrajzi drámában, amelyben azt a baseballmenedzsert alakította, aki 1946-ban hatalmas vihart kiváltva először szerződtetett fekete bőrű játékost.

Az utóbbi évtizedben baleseteivel is az újságok címoldalára került. Lábtörést szenvedett a Star Wars VII. londoni forgatásán, amikor rácsukódott a Millennium Falcon ajtaja. Szenvedélyes pilótaként 2015-ben súlyos sérüléseket szenvedett, amikor motorhiba miatt egy Los Angeles-i golfpályán kellett kényszerleszállást végrehajtania, 2017-ben a magánrepülőgépe majdnem összeütközött egy utasszállítóval, 2020-ban pedig egy Los Angeles-i reptéren a kisgépével szabálytalanul keresztezte egy másik repülő útját.

Eddig négyszer jelölték Golden Globe-díjra, végül 2002-ben az életműdíjnak számító Cecil B. DeMille-díjat vehette át. Ő az a színész, akinek a filmjeire az Egyesült Államokban a legtöbb jegyet váltották meg, és több mint 5 milliárd dollárt jövedelmeztek. Persze ő sem panaszkodhat, hiszen Hollywood egyik legjobban fizetett sztárja, a gázsija filmenként húszmillió dollár, emellett a bevételekből is részesedik, így vagyonát 300 millió dollárra becsülik. A nyolcvanhoz közel is kiváló szellemi és fizikai állapotnak örvendő Ford háromszor nősült, öt gyermeke van. 2002 óta a nála huszonkét évvel fiatalabb színésznővel, Calista Flockharttal él együtt, akit 2010-ben vezetett oltár elé.