Kataton állapotba süllyedtek a japánok – VG Podcast A világ harmadik legnagyobb gazdasága egészen megrekedt az elmúlt időszakban. Japán a Távol-Keleten viszonylag kevés szövetségessel kénytelen elviselni Kína és Oroszország globális térnyerését, miközben Észak-Korea is folyamatos fenyegetést jelent a számára. A koronavírusból éppen csak felocsúdtak, már túl vannak egy belpolitikai válságon, és most a társadalom is válságba került az infláció miatt. A Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának Kelet-Ázsia elemzője, Zoltai Alexandra volt a VG Podcast vendége.