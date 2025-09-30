Újabb magasságokban az Opus profitja, kiválóan teljesített az energetika

Megmutatkozott a szinergiák kihasználásának fontossága az Opus Global első féléves számaiban. A 246,2 milliárd forintos árbevétel mellett 30,3 milliárd forintos üzemi eredményt ért el a társaság csoport szinten hat hónap alatt, ami 28 százalékkal lett magasabb a tavalyi bázisnál, amiben jelentős szerepe volt a 22 százalékkal 215,9 milliárd forintra csökkentett működési költségeknek.
Az EBITDA 13,5 százalékkal lett nagyobb a bázisnál, így közel 54 milliárd forintot tett ki, ami új rekord.
A pénzügyi eredmény kisebb pluszával együtt az adózott eredmény közel 3 százalékkal 21,2 milliárd forintra nőtt.
A négy nagy üzletág közül az építőiparnál a működési költségek az árbevételnél nagyobb mértékben csökkentek, így sikerült 16 százalékkal magasabb üzemi profitot elérni. Az élelmiszeriparban ugyanakkor a kedvezőtlen nemzetközi, és hazai folyamatok miatt nem lehetett a költségek növekedését az árakban érvényesíteni, ami jelentősen nehezítette a féléves gazdálkodást.
Erős hat hónapot ért el az energetika, árbevétel, EBITDA, és nettó eredmény soron is szép számokat könyveltek el miután komoly költségcsökkentést hajtottak végre. A turizmus területén az újra nyíló szállodák miatt egyszeri költségtételek is befolyásolták az első félévet, viszont nőtt az árbevétel, így pozitív eredményt értek el EBITDA és nettó profit szinten is.
Büszkék lehetünk arra, hogy a háborúkkal sújtott kedvezőtlen gazdasági környezetben évről-évre egyre magasabb profitot érünk el. Ennek kulcsfontosságú eleme a hatékonyság, de nem dőlhetünk hátra, a szervezet racionalizálásán folyamatosan dolgozunk, hiszen ennek az eredményei jól látszanak az első hat havi számainkon. Az elmúlt évek megmutatták, hogy olyan cég vagyunk, amiben érdemes hosszabb távon gondolkodni
– hangsúlyozza az eredménybeszámoló kapcsán Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója.
Az OPUS-csoport hosszútávú stabilitását jól mutatja a Scope Ratings minősítése is, amely az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kedvezően ítéli meg a cégcsoportot
– tette hozzá a vezérigazgató, kiemelve, hogy
a minősítő intézet a társaság kötvényeire BBB-, a társaságra pedig BB minősítést adott 2025-ben is stabil kilátásokkal. Mindez azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank által elvárt szintnél négy fokozattal magasabb besorolást kaptak az OPUS-kötvények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.