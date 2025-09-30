Óriási a baj a világ egyik legnagyobb sörgyártójánál, teljes a káosz: harminc gyár állt le egyszerre

A cégnek 30 üzeme van Japánban, amelyek sört, italokat és élelmiszereket gyártanak — jelentette a BBC.
Az Asahi egy tavalyi jelentésében a kibertámadást a középtávú és rövid távú fő kockázatok között sorolta fel. A termelésleállás egyelőre nem érintette a csoport japánon kívüli vállalatait. Az Asahi Beer, a Nikka Whisky és a Mitsuya Cider gyártója hétfőn jelentette be, hogy a japán csoport vállalatai felfüggesztették hazai működésüket, beleértve a rendelésfeldolgozást, a szállítást és az ügyfélszolgálati funkciókat egy kibertámadás okozta rendszerleállás miatt.
A cég hangsúlyozta, hogy személyes adatok nem szivárogtak ki. Az Asahi Japán legnagyobb sörfőzdéje, de olyan globális sörmárkákkal is rendelkezik, mint
Az Asahi nyilatkozatban kért bocsánatot ügyfeleitől és üzleti partnereitől a leállásért. Azt nyilatkozták, hogy aktívan vizsgálják az okokat és dolgoznak a működés helyreállításán, jelenleg azonban nincs becsült időpont a helyreállításra. Hozzátették, hogy a rendszerhiba csak a Japánban működő üzemek működését érinti.
Az Asahi európai gyártási tevékenységeit, beleértve az Egyesült Királyságban történő sörszállítást is, ez az incidens nem érinti
– fűzték hozzá.
Ez az információ azért is nagyon fontos, mert az Asahi Group Holdings termékei értékesítésének körülbelül fele Japánban történik.
A vállalat úgy értékelte, hogy ez a támadás kifejezetten az üzleti tevékenységének megszakadásához, cashflow-problémákhoz és a márka károsítása miatt történt. Egy korábbi kibertámadást követően 2024-ben a vállalat már számos válaszlépést belengetett, többek között a biztonsági rendszer karbantartásának felülvizsgálatát. Ez azonban nem akadályozta meg, hogy a támadás megtörténjen egy évvel később is, 2025-ben.
Ahogy korábban megírtuk, az Egyesült Királyságban az elmúlt hónapokban számos nagyvállalatot ért kibertámadás, többek között a Harrods, a Jaguar Land Rover, a Marks and Spencer és a Co-op.
Az elmúlt években az Asahi sörvállalat Japán kihívásokkal teli hazai piacán lavírozott. Mivel egyre több fiatal dönt úgy, hogy nem iszik alkoholt, a vállalat vezérigazgatója, Atsushi Katsuki tavaly kijelentette, hogy új céljuk az alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok részesedésének megduplázása.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.