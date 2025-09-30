Külkereskedelem: egyetlen hónap alatt több mint félmilliárd eurót keresett Magyarország – ez hozta a pénzt

Augusztusban hazánk termék-külkereskedelmi többlete 557 millió euró volt, a külkereskedelmi egyenleg 263 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 4,4 százalékkal, a behozatalé 4,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,7 százalékkal haladta meg a 2025. júliusit, az importé pedig 1,1 százalékkal elmaradt attól – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorstájékoztatójából.

Hazánk termék-külkereskedelmi többlete 557 millió euró volt augusztusban / Fotó: BBStudiophoto / Shutterstock

Egy hónappal korábban, idén júliusban 578 millió euró volt Magyarország termék-külkereskedelmi többlete. A kivitel volumene 3,5 százalékkal, a behozatal volumene pedig 1,0 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit.

Idén augusztusban a kivitel értéke 10,2 milliárd euró (4043 milliárd forint), a behozatalé 9,6 milliárd euró (3822 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 5,3 százalékkal, az import értéke 8,0 százalékkal esett vissza. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 0,1 százalékkal, a behozatalé 0,3 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,5 százalékkal, a behozatalban 3,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,2 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,4 százalékkal gyengült, a dollárral szemben 5,0 százalékkal erősödött.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 4,4 százalékkal, importvolumene 3,2 százalékkal csökkent. Ez az árufőcsoport a kiviteli oldalon 2,4 százalékponttal fokozta a teljes export, a behozatalban 1,4 százalékponttal erősítette a teljes import volumencsökkenését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 11 százalékkal, importvolumene 9,6 százalékkal visszaesett. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 3,4 százalékponttal fokozta a teljes kivitel, az importban 3,6 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumencsökkenését.

Az energiahordozók exportvolumene 43 százalékkal, az importjuké 14 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalombővülése exportoldalon 1,7 százalékponttal, importoldalon 1,4 százalékponttal fogta vissza a teljes forgalom volumencsökkenését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 2,2 százalékkal, a behozatalé 1,4 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban 0,2 százalékponttal, importban 0,1 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését.

Az EU a legfontosabb külkereskedelmi partner

Az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitel volumene 5,7 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 6,3 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 114 millió euróval javult a 2024. augusztusi egyenleghez képest, 695 milliós eurós többlet keletkezett. Az export 74, az import 71 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.