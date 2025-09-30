Utolsó figyelmeztetést küldött ki a NAV: ma lehet utoljára visszaigényelni az adót – egy másik fontos határidő is lejár

Szeptember 30-ig regisztrálhatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a 25EGYREG jelű adatlapon azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni, és ma van az utolsó napja, hogy a külföldön megfizetett áfát visszaigényeljék a vállalkozások a 25ELEKAFA-űrlapon. Mindkét határidő jogvesztő, tehát aki lemarad, igazolási kérelemmel sem mentheti ki a késést.
A magyar vállalkozások a más uniós tagállamban vásárolt áruk, szolgáltatások áfatartalmát egyszerűen, közvetlenül a NAV-tól igényelhetik vissza, nem kell a beszerzés országában regisztrálniuk vagy adószámot igényelniük.
A gazdálkodóknak a 25ELEKAFA jelű űrlapot kell a NAV-hoz benyújtaniuk, a formailag és tartalmilag megfelelő kérelmet a hivatal automatikusan megküldi a visszatérítés tagállamának. Tavaly szeptember 30-ig mintegy 31 ezer magyar áfa-visszatérítési kérelmet továbbított a NAV a tagállamokhoz.
Azoknak a civil szervezeteknek pedig, amelyek 2026-tól igényt tartanak a magánszemélyek 1 százalékos felajánlásaira, és korábban még nem regisztráltak, a 25EGYREG jelű adatlapot kell beadniuk a NAV-hoz szeptember 30-ig. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért aki már regisztrált civil kedvezményezett, annak nem kell újra benyújtania ezt az adatlapot. A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található.
Már napokkal ezelőtt is felszólítást tett közzé a NAV: rengetegen nem is tudják, de sok pénz igényelhető vissza: szeptember 30-ig kérhető vissza a 2024-es külföldi áfa a NAV-nál. Ez a határidő jogvesztő, aki elmulasztja, az már nem kaphatja vissza az áfát a 2024-es számlái után, késedelmét pedig igazolási kérelemmel sem mentheti ki.
A magyar vállalkozások közvetlenül a NAV-hoz fordulhatnak, a külföldi áfa az úgynevezett egyablakos rendszerben kérhető vissza,
amely a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését szolgálja. Ennek köszönhetően, ha egy belföldi társaság az EU olyan másik tagállamában szerez be terméket vagy szolgáltatást, ahol nem folytat adóköteles tevékenységet, és a számlán felszámították az általános forgalmi adót, az visszaigényelhető.
