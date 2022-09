Miközben II. Erzsébet királynő temetése vezette a híreket szerte az Egyesült Államokban, a The Washington Post egy cikke címében feltette a kérdést: „Miért nyűgözi le a világot II. Erzsébet királynő?” De egy másik kérdés is felmerült a The Los Angeles Times rovatvezetője részéről:

Miért irányul annyi gyűlölet Meghan Markle ellen?

Fotó: Marko Djurica / AFP

A The Times szemléje szerint Robin Abcarian rovatvezető arra a megállapításra jutott, hogy

Sussex hercegnője egy szervezett kampány áldozata lett a Twitteren, amelyet viszonylag kisszámú felhasználó generált.

A cikk szerint a támadások mögött főleg rasszista indíték (az egykori színésznő édesanyja afroamerikai származású), illetve Meghan Markle és Harry herceg kapcsolat adta, mivel „egy angol herceg feleségül vett egy amerikai közembert, majd elmenekült az országból – ez valóban felszítja a képzeletünket”. De ellentétben VIII. Eduárd brit uralkodóval – aki lemondott a trónról, hogy feleségül vegye az amerikai Wallis Simpsont, aki már kétszer is elvált – „a Sussex hercegének és hercegnéjének története sokkal inspirálóbb volt” – írták.

Egy makacs fehér családba házasodott be egy modern, teljesen kiforrott személyiségű, valódi sikeres karrierrel, politikai véleménnyel rendelkező kevert rasszú nő, aki irigylésre méltó könnyedséggel van jelen közéletben

– tette hozzá.

Meghan és Harry herceg Oprah Winfrey-vel készített tavalyi interjúja olyan volt, mint a függetlenség kikiáltása: ünneplésre adott okot az Egyesült Államokban, de kevésbé fogadták kitörő örömmel Nagy-Britanniában

– mondta.

A New York magazin cikke szerint feltehetően fájdalmas és nehéz döntés volt a hercegnő számára, hogy Nagy-Britanniába utazzon a múltban szerzett tapasztalatai fényében, a lap szerint ​​„az emberek nevetséges okot találtak Meghan kritizálására a királynő halála óta”. Többek között azért is pocskondiázták, amiért Harryvel kézen fogva sétált egy istentiszteletről kifelé jövet. Érdekesség, de Anna hercegnő lányát, Zara Tindallt nem érte ilyen kritika, amikor ugyanígy sétált ki férjével. Született egy olyan összeesküvés-elmélet is, amely szerint a gyászruhája alá felvevőkészüléket tett, így rögzítve titkosan az őt ért megjegyzéseket.

A The New York Times szerint az újságok „figyelemhajhászként” tüntették fel Meghant, a királynő halála utáni ceremóniákról szóló tudósítások hasonló hozzáállásról árulkodtak. Azt írták, hogy az olyan újságok, mint a The Mirror, „Meghan-ellenesnek tűnő narratívát követtek”, amikor olyan gyászolókról is beszámoltak, akik – a tudósítás szerint – nem voltak hajlandók kezet fogni vele.