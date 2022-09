Védtelenül hagyta határait Oroszország, mindenkit Ukrajnába küldtek

Kivonta a katonáit a nyugati határairól Oroszország. A Foreign Policy című amerikai lap értesülései szerint Moszkva a Finnországgal, Észtországgal, Litvániával és Lettországgal határos területéről nagyjából 25 ezer katonát vont el, így nagyságrendileg csak ötezer maradt a térségben. Ez azért érdekes, mert Oroszország előszeretettel állomásoztatott itt több ezredet is, hiszen ez az „ellenséges” NATO-val közös határa.

Fotó: Shutterstock

Nagyon jelentős átcsoportosítás zajlott le az elmúlt hónapokban. Az az erő, amely eddig a NATO-val közvetlenül szembenézett évtizedeken keresztül, gyakorlatilag eltűnt

– nyilatkozta a lapnak egy magas rangú európai NATO-tisztviselő.

Érdekesség, hogy a térségben lévő légierő és a Kola-félszigeten állomásozó orosz flotta létszáma nem változott, vagyis ezeket továbbra is itt, készenlétben tartja Moszkva. Viszont a katonákat és az egyéb hadianyagot, például a rakétaindító eszközöket és tüzérségi ágyúkat tömegével csoportosítják át a térségből.

Elvitték a Szentpétervárt védő légvédelmi ütegek nagy részét is.

Az új bevetési hely is elég egyértelmű a lap szerint: ezen katonák és a felszerelés már az ukrajnai invázióban vesznek részt. Miután tavasszal jelentős veszteségeket szenvedtek el a hadszíntéren az oroszok, így valahogyan meg kellett oldani az utánpótlást. A helyzet azért is érdekes, mert a térségben hamarosan két újabb NATO-tag lehet, hiszen várhatóan Svédország és Finnország is csatlakozik az Észak-atlanti Szerződéshez. Már csak két állam, Magyarország és Törökország ratifikációja szükséges ehhez, a magyar kormány pedig hivatalosan is jelezte támogatását.

Török részről már jóval nehezebb lesz rábólintani a csatlakozásra.

Bár a térségből elvitték a hadsereg jelentős részét, ennek ellenére ez sem volt elég az ukrán előrenyomulás megakadályozására, hiszen múlt héten Vlagyimir Putyin részleges mozgósítást rendelt el. Ez ugyanakkor vissza is ütött kissé: több száz ezer fiatal orosz férfi menekült el néhány nap alatt az országból külföldre.

A TASZSZ orosz hírügynökség finn lapokra hivatkozva csütörtökön arról írt, hogy várhatóan Helsinki szeptember végével lezárja a határait az orosz turisták előtt, ezzel elvágva a sorozás elől menekülők egyik fő útvonalát.