Első alkalommal 3 magyar topséf is bekerült a szeptember 18–20-án, Madridban rendezett Best Shef Awards Top 100-as ligájába – számolt be a Dining Guide.

Magyarországot Szulló Szabina, a Michelin-csillagos Stand, Sárközi Ákos konyhafőnök, a szintén Michelin-csillagos Borkonyha és testvérétterme, a Textúra, Tóth Szilárd, a szintén Michelin-csillagos Salt Étterem séf-tulajdonosa valamint Boldizsár Máté, a Salt vezetője és tulajdonosa képviselte.

A meghívott gasztro újságírók ismerték és érdeklődtek a Salt iránt, szeretnék kipróbálni a “Salt-élményt”, ami egy nagyon jó visszaigazolás arra, hogy jól haladunk, hogy bekerüljünk a vérkeringésbe

– nyilatkozta a díjátadón résztvevő Tóth Szilárd.

Boldizsár Máté, a Michelin-csillagos Salt Étterem vezetője és tulajdonosa, valamint Tóth Szilárd, a Salt séf-tulajdonosa

Fotó: The Best chef press

A The Best Chef Awards díjátadót 2017. óta, immáron 6. éve rendezik meg, idén Madrid volt a házigazda.

A 2022-es The Best Chef díjat a tavalyi győztes, David Muñoz három Michelin-csillagos spanyol séf nyerte. A második helyezett a dán Rene Redzepi, a bronzérmes pedig a szintén spanyol Joan Roca lett.