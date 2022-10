A világ leghíresebb szélhámosnőjét, Anna Sorokint 10 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték – írta meg a CNN. A nő ellen még folyik egy kitoloncolási eljárás a vízumtúllépése miatt. Egy bevándorlási bíróság visszaküldeni Sorokint Németországba, azonban a nő vitatja ennek jogszerűségét. Mivel az eljárás folyamatban van, ezért a szabadlábra helyezését jóváhagyó bíró kikötötte, hogy

Sorokin 24 órás házi őrizetben kénytelen maradni, illetve eltiltották az összes közösségi médiafelület használatától is. A csaló már a börtönben elkezdett NFT-ket tervezni, és ebből próbál pénzt csinálni.

Anna Sorokin 2019-ben a bírósági tárgyalásán.

Fotó: AFP

Sorokin szabadlábra helyezését a bíróság azzal indokolta, hogy a nő nem jelent olyan fokú veszélyt a társadalomra, hogy az elzárása indokolt legyen.

Ennek ellenére a házi őrizetet szükségesnek tartották, hogy a nő ne szökjön el a kitoloncolási eljárás végéig.

A bűncselekményeken keresztül szerzet hírneve miatt tiltották el a közösségi média használatától. Instagram-oldalán október 2-án posztolt utoljára.

Kicsoda Anna Sorokin?

Az Anna Delvey művésznéven is ismert Anna Sorokin a Szovjetunióban született 1991-ben munkáscsaládban. Szüleivel 2007-ben Németországba költözött, 2011-ben Londonba, majd Párizsba költözött, ahol megpróbált karriert építeni, majd 2013-ban New Yorkba utazott, ahol a francia Purple divatmagazinnál kezdett gyakornokoskodni. Ekkor kezdett el pénzt kicsalni bankoktól és ismerőseitől.

Julia Garner az Inventing Anna című sorozatban Anna Sorokin szerepében.

Fotó: IMDb

A szélhámosnő magát gazdag német örökösnőnek adta ki, és ezzel az álcával, illetve a Purple magazinnál szerzett kapcsolataival felküzdötte magát a New York-i művészvilág elitjébe. Ekkor egy művészeti magánklub elindítását kezdte el tervezgetni, ahol neves művészeknek akart kiállításokat szervezni.

Ehhez tehetősebb ismerőseitől csalt ki pénzt, illetve hitelintézetektől nagy értékű, fedezet nélküli kölcsönöket is szerzett.

A csaláshoz pénzügyi dokumentumokat hamisított magának, amivel alátámasztotta a gazdag örökösnő szerepet.

Az átverésekkel több mint 250 ezer dollárt csalt össze, amiből fényűző életmódját finanszírozta

– erről a Conversation írt.

Sorokint 2017-ben letartóztatták, egyebek között nagy értékű lopás és csalás volt vele szemben a vád.

2019-ben 8 vádpontban bűnösnek találták és szabadságvesztésre ítélték.

Jó magaviselettel négy év után, 2021 februárjában szabadult a börtönből, de hat héttel később, márciusban a szövetségi bevándorlási és vámhivatal (ICE) ismét letartóztatta, mivel lejárt a vízuma.

Kipukkant az NFT-buborék? – Értéktelenednek a virtuális műalkotások Az NFT-k mögött álló műalkotásokat bárki letöltheti egyszerűen a jobb egérgomb megnyomásával, majd azt követően a kép mentése másként lehetőségre kattintva. A legtöbb esetben a szerzői jogok sem cserélnek gazdát, csupán egy bejegyzés a blokkláncon, amely a kérdéses képre mutat.

Bevándorlóból híresség

A 31 éves Sorokin nemzetközi szinten ismert személyiséggé vált hihetetlen története után, amelyet felkarolt a Netflix. A streamingóriás februárban jelentette meg a szélhámos csalásairól szóló Inventing Anna című sorozatát, ami hatalmas siker lett, és rengeteg emberrel ismertette meg Sorokint.

A nő 320 ezer dollárt kapott a Netflixtől a történetéért,

amiből kifizette a kártérítéseket és a pénzbüntetést, amelyet a szabadságvesztése mellé kapott. A nőnek 22 ezer dollár még maradt is a jogdíjakból – írta a Variety.

Sorokin a megmaradt pénzzel és a szerzett hírnévvel jól sáfárkodott. Ismertségét arra használta, hogy ténylegesen betörjön a manhattani művészvilágba. Szabadulása előtt nem sokkal egy pop-up művészeti bemutatót szervezett Manhattanban a Public Hotelben. A rendezvényen az ICE Orange megyei börtönéből videóhíváson keresztül jelentkezett be. A kiállításon a többi között saját műveit is bemutatta. A bemutatónak az Állítólag címet adta, és azokat a rajzait mutatta be, amelyeket a fogva tartása alatt alkotott. A rajzok darabját legalább 10 ezer dolláros áron lehetett megvásárolni.

Sorokin legutóbb az NFT-kből próbált meg pénzt csinálni.

Reinventing Anna néven hirdette meg NFT gyűjteményét.

Reinventing Anna

Sorokin egy az NBC-nek adott interjúban arról beszélt, hogy

megpróbál eltávolodni attól a csaló személytől, akinek az egész világ gondolja.

Befagyaszthatják a kriptoszökevény számláit A terra nevet viselő, algoritmus-alapú stabilcoin alapítójával szemben az Interpol vörös riasztása is érvényben van.

Művészetét most megújítaná, és az NFT-technológiában teljesedne ki – írta meg a NBC News. A szélhámosnő tíz NFT-t tervezett, amelyek külön exkluzív jogokat is biztosítanak azoknak, akik megvásárolják őket. Az NFT-k birtokosai például személyesen beszélhetnek a művésznővel telefonon, akár még találkozhatnak is vele.

Ezt a csaló szerepet az ügyészség, a média és a Netflix műsora nyomta rám, de én igyekszem eltávolodni ettől

– mondta Sorokin az interjúban. Hozzátette, hogy az NFT-ken keresztül próbálja meg elmesélni a történetének saját verzióját. Arról is beszélt, hogy a blokklánc-technológia rendkívül hasznos lesz a művészek számára, hiszen az alkotók közvetlenül profitálhatnak majd az alkotásaikból.