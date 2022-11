Ron DeSantis meggyőző, 19 százalékpontos, 1,5 millió szavazatos előnnyel nyerte meg a kormányzóválasztást az egykor billegő Floridában, amelyet szolidan a republikánus párt vörös színére festett. „Ez volt talán a legjobb éjszaka, amelyet csak kívánhattunk” – értékelte az elsöprő győzelmet Joe Gruters, a párt helyi elnöke.

Meggyőző fölénnyel nyert a floridai kormányzó.

Fotó: Giorgio Viera / AFP

DeSantis ugyan a többi győztes republikánushoz hasonlóan nem hozta szóba, mennyire felülmúlta teljesítményben Donald Trump volt amerikai elnök személyesen kiválasztott jelöltjeit, sikerének mértéke a The New York Times elemzése szerint önmagáért beszél. Trump ugyanis mindössze 3,3 százalékponttal verte Joe Bident az államban, amely két évtizeden keresztül ingadozott a republikánusok és demokraták között, most viszont még a helyi hivatalokért induló republikánusok is legalább 16 százalékpontot vertek minden demokrata ellenfelükre.

A győzelem többet jelent DeSantis számára a kormányzói pozíció megtartásánál. „Még két év!” – skandálták a hívei a győzelmi ünnepségen Tampában, arra utalva, hogy DeSantis esetleg versenybe száll 2024-ben a Fehér Házért. A kormányzó pedig nem tett semmit, hogy eltántorítsa őket, a lap tudósítója szerint inkább úgy tűnt, hogy bátorítja az efféle spekulációkat azzal, hogy olyan megjegyzéseket tett, amelyek úgy hangzottak, mint egy elnökjelölti kampány beharangozói. „Miközben országunk a washingtoni vezetés kudarca miatt vergődik, Florida jó úton halad” – jelentette ki egyebek között.

Az országos rivaldafény azonban azt is jelenti, hogy DeSantis most először megtapasztalhatja, milyen a jobboldal – és személyesen Donald Trump – célkeresztjében lenni.

A volt elnök november 15-re nagy bejelentést ígért, minden várakozás szerint elsöprő republikánus győzelemre számított, amelyet meglovagolva bejelenti, hogy ismét elindul az elnökválasztáson. A remélt „vörös hullám” azonban elmaradt, és Trump már korábban kipécézte magának a floridai kormányzót, mintha előre érezte volna, honnan fenyeget a veszély. Már a keddi választás előtt sértő megjegyzéseket tett esetleges pártbeli kihívóira, DeSantis mellett volt alelnökére, Miker Pence-re.

Majd azzal fenyegetőzött, hogy kellemetlen információkat hoz nyilvánosságra DeSantisról, ha kihívja őt a republikánus elnökjelölti választáson, szerdán pedig a Truth Social nevű közösségi médiaplatformján megjegyezte, hogy 2020-ban 1,1 millióval több szavazatot szerzett Floridában, mint DeSantis, bár azt nem említette, hogy az elnökválasztáson általában magasabb a részvétel.

„Most nagy lesz a nyomás kívülről DeSantisra politikailag, mert ma már széles körben a Republikánus Párt hőseként emlegetik”

– mondta Brett Doster republikánus stratéga, aki Jeb Bush volt kormányzónak, George W. Bush volt elnöknek és Mitt Romney utahi szenátornak adott tanácsokat. „Ron DeSantis most azt gondolja, hogy oké, azonnal vissza kell térnem a kormányzáshoz, mert mindenki tudja, aki komolyan tanulmányozza a politikát, hogy a jó politika legjobb sikere a jó kormányzás” – tette hozzá.

Trump és DeSantis együtt is kampányolt, de az együttműködésnek most vége.

Fotó: Joe Raedle / Getty Images

Győzelmi beszédében DeSantis üzent is a republikánus szavazóknak. Azt ígérte, hogy erősíti majd a kultúrharcot, amely népszerűnek bizonyult a republikánus és néhány független szavazó körében. Hangsúlyozta, hogy a floridai törvényhozás mindkét házában elsöprő többséget szerzett republikánusok megpróbálhatják eltörölni a rejtett fegyverviselésre vonatkozó legtöbb korlátozást, módosíthatják az idén életbe léptetett 15 hetes abortusztilalmat, hogy a terhesség korábbi szakaszában is betilthassák az eljárást.

Kiterjeszthetik a szülői jogokról szóló törvény hatályát, amely megtiltja a nemi identitással és a szexuális irányultsággal kapcsolatos oktatást az óvodában. Christopher Rufo konzervatív aktivista szerint, aki tanácsokat adott DeSantisnak a Stop WOKE Act nevű törvényhez, amely korlátozza, hogy a rasszizmust és más témákat hogyan lehet tanítani az iskolákban és a munkahelyeken, a kormányzó „bebizonyította, hogy a kultúrharc jó politika”.