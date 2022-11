Zaporizzsjában már csak idén lehet hrivnyával fizetni

Amikor Vlagyimir Putyin Oroszországhoz csatolt négy ukrán régiót – köztük Zaporizzsját –, akkor ezekben a rubel is hivatalos fizetési eszközzé vált. Azonban a Ria Novosztyi írása szerint a hrivnya is törvényes pénz maradt Zaporizzsjában, és nem csak a tartomány azon részeiben, amelyek továbbra is ukrán kézen vannak, de a megszállt területeken is.

Ennek azonban hamarosan vége szakadhat, miután a tervek szerint januártól már csak rubellel lehet a területen fizetni. Az orosz uralom alatt álló részeken a hrivnya sokat vesztett népszerűségéből, talán nem függetlenül attól, hogy értékét egyre inkább elveszteni látszik a rubellel szemben.

Négy hónap alatt egy hrivnya értéke 2,5 rubelről 1,25 rubelre esett.

A terület orosz uralom alá vonásának felgyorsítása persze csak akkor ér valamit, ha sikerül megtartani az ukrán ellentámadással szemben, így a Ria Novosztyi szerint a részleges mozgósítás keretében behívottakkal is igyekeznek megerősíteni a térséget, különösen a zaporizzsjai atomerőműnek otthont adó Enerhodar környékén.

Az oroszok szerint ugyanis jó eséllyel a következő ukrán offenzíva ebben az irányban indulhat, különösen az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó orosz támadások után. A tartomány több mint 70 százaléka van jelenleg orosz megszállás alatt. Kérdés, hogy az alig pár hónapja elrendelt mozgósítás után mennyire sikerült a tartalékosokból ütőképes egységeket létrehozni.