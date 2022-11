Bombatalálat után lekapcsolták a zaporizzsjai atomerőművet, Oroszország a saját hálózatára kötné a létesítményt

Csütörtökön Ukrajna több területéről érkeztek hírek orosz támadásokról - számolt be róla a Reuters. Több régióban is hevesen bombázzák az infrastruktúrát, ukrán tisztviselők szerint a zaporizzsjai atomerőmű könyékét is találat érte. Európa legnagyobb atomerőművét lekapcsolták az elektromos hálózatról, mivel az oroszlövedékek megrongálták a létesítményt az ukrán hálózattal összekötő utolsó nagyfeszültségű vezetékeket. Az áramellátást dízelgenerátorokkal biztosítják az erőműben - közölte az ukrán Energoatom.

Az orosz irányítás alatt álló, de ukrán szakemberek által üzemeltetett

zaporizzsjai erőműben 15 napra elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a generátorok működtetéséhez.

Orosz bombázást jelentettek a közép-ukrajnai Krivij Rihban, valamint az északkeleti Szumiban és Harkivban is. Luhanszk és Donyeck keleti régióiban továbbra is heves harcok zajlanak. Az ukrán vezérkar szerint az oroszok átcsoportosításokat hajtottak végre, hogy megtudják tartani az eddig elfoglalt területeket.

Az Egyesült Államok szerint az orosz katonai vezetők atomfegyverek bevetéséről tárgyaltak Az USA két tisztségviselője arról számol be a CBS Newsnak, hogy az orosz katonai vezetés mérlegelte az atomfegyverek bevetését. Ezzel kapcsolatban a Fehér Ház kijelentette, hogy semmi jelét nem látja annak, hogy Oroszország mozgósítaná a nukleáris haderejét. Hozzátették, hogy minél tovább tar a háború, annál nagyobb a veszélye egy atombomba alkalmazásának.

Oroszország az állami biztonsága elleni fenyegetésekkel indokolja Ukrajna széleskörű bombázását, ami a polgári infrastruktúrát célozza. Az elmúlt hetekben Ukrajna szerte áramkimaradások és vízhiány volt az országban. Moszkva állítja, hogy a támadások nem a civileket célozzák, ennek ellenére több ezren haltak meg a háborúban és milliók voltak kénytelen elhagyni az otthonukat.

A G7-csoport külügyminiszterei csütörtökön Németországban találkoznak, hogy megvitassák Ukrajna támogatásának további lehetőségeit.

Terrortámadásról beszélnek az oroszok Zaporizzsjában

Zaporizzsja régió közigazgatásának egyik orosz tisztségviselője, Vlagyimir Rogov szerint

az ukránok egy terrortámadást terveztek az atomerőmű ellen, amit végül sikerült megakadályozniuk.

Elmondása szerint Ukrajna tavasz óta készül egy robbantásra az atomerőmű területén - erről a RIA Novosti írt.

Rogov azt állítja, hogy az ukrán fegyveres erők még februárban és márciusban, a kivonulás előtt elkezdték aláaknázni az atomerőmű területét. Feltételezéseik szerint a terrorakció befejezését az erőmű egyik alkalmazottjának kellett volna véghez vinnie.

A szabotázs célja az lett volna, hogy megsemmisítsék az atomerőművet az Energodarral összekötő fűtővezetéket, hogy a területlakossága fűtés nélkül maradjon a télen

- mondta Rogov.

Kimerülőben lehet az orosz hadianyagkészlet, Észak-Korea segítheti Oroszországot A phenjani vezetés közel-keleti, illetve észak-afrikai országokon keresztül próbálja eljuttatni a szállítmányokat – tudatta a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője.

Oroszország a saját hálózatára kötné az atomerőművet

A Reuters azt írja, hogy Oroszország elkezdte az éjszaka megsérült erőmű vezetékrendszerét. Az Energoatom arról számot be, hogy

az oroszok azon vannak, hogy a zaporizzsjai erőműve össze kössék az orosz kézen lévő Donbasz területeivel, valamint a Krímmel.

Moszkva ezt a híresztelést nem kommentálta.