A döntést, miszerint Eva Kaili már nem tölti be az Európai Parlament egyik alelnöki posztját, 625 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el, ami a parlamentet alkotó képviselők által leadott szavazatok több mint kétharmada.

Fotó: Julien Warnand / MTI

A szavazásra a parlament eljárási szabályzatának 21. cikke szerint került sor, és a Belgiumban folyamatban lévő, az Európai Parlament egyes tagjait és alkalmazottait érintő vizsgálatokat miatt volt rá szükség. Az eljárást az Elnökök Értekezlete (az EP elnöke és a képviselőcsoportok vezetői) délelőtt hozott döntése indította el, amely egyhangúlag jóváhagyta az intézkedést.

Az Elnökök Értekezlete elfogadta a következő nyilatkozatot is. Eszerint az Elnökök Értekezlete megdöbbenéssel és mélységes aggodalommal figyeli a közelmúltban lezajlott, az Európai Parlamentet érintő, korrupcióról és a döntéshozatali folyamatokba történő bűnös befolyásolásról szóló leleplezéseket. Mint írják, minden érintettet felelősségre kell vonni. Az Európai Parlament belső vizsgálatot fog kezdeményezni, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság megerősödjön. A nyilatkozat szerint ez ma el is kezdődött az érintett alelnök hivatalának idő előtti megszüntetésével. A folyamat a parlament helyiségeibe való belépésre vonatkozó szabályok megerősítésével folytatódik. Biztosítani fogják azt is, hogy a szervezetek és az emberek finanszírozása, illetve

a Parlamenthez kapcsolódó szervezetek finanszírozása teljes mértékben nyilvánosságra kerüljön és ellenőrizhető legyen.

Az EP plenáris ülése ma 16:30 körül vitát folytat a katari korrupció gyanújáról, valamint az európai intézmények átláthatóságának és elszámoltathatóságának tágabb igényéről, és csütörtökön dél körül szavaz az üggyel kapcsolatos állásfoglalásról.

A plenáris ülés tegnapi megnyitóján Roberta Metsola, az EP elnöke nyilatkozott a helyzetről, majd rövid vita következett a csoportok vezetőivel.